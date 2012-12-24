18 детей-инвалидов из Коммунарского района поздравили с наступающими новогодними праздниками и передали для них сладкие подарки в рамках традиционной городской акции "Дед Мороз-2017".
Часть презентов сказочные герои лично доставили на дом ребятам, которые не могут самостоятельно передвигаться. Перемещались Деды Морозы на маршрутках, их водители сегодня также приняли участие в одном общем деле.
- Подарки приобретены для 18-ти детей, но некоторые дети очень слабые или плохо реагируют на приход чужих людей, в таком случае, мы просто передаем подарки родителям и не приезжаем к ним, - объяснила заведующая сектором по культуре и спорту Коммунарской райадминистрации Наталья Семечаевская. - Сегодня, в рамках акции "Дед Мороз — 2017" мы отвезем сладости в семь семей, где нашего приезда очень ждут.
Первой подарочек доставили Фатиме Калаган, которая находилась в кроватке - ходить девочка не может, зато ее братик - 7-летний Али даже стишок для Деда Мороза подготовил. Из-за карантина в школе первоклассник сейчас сидит дома с бабушкой, и встреча с Дедом Морозом для него настоящее чудо! Мальчик был очень рад увидеть волшебного героя и даже пригласил его к себе в гости в следующем году.
Вручал подарок школьнику студент запорожского медицинского колледжа Максим Перевозчиков, который участвует в акции уже второй год:
- Это здорово, что нам удается дарить людям счастье и праздник. Поздравлять детей — это хорошее дело. После участия в этой акции, я стал популярен - меня однажды знакомые пригласили придти к ним на Новый Год в костюме Деда Мороза, чтобы поздравить ребенка. Я хорошо справился!
Следующий адрес, по которому отправился автобус с Дедами Морозами — дом семьи Анастасии Тредко. Здесь дедушку ждал 8-летний Степан, а заодно приехал рассказать стишок и его двухлетний двоюродный братик Ваня.
Подарочки этим деткам вручал Всеволод Тимченко. Парень не раз выступал в роли сказочного героя с мешком подарков в школьной самодеятельности, поэтому со своей миссией справился на отлично — ребенка выслушал, похвалил, и самое главное — не торопил рассказывать стишок.
- Я считаю, что главное — это найти подход к ребенку и не заставлять его что-то делать, - рассказал Всеволод. - Если ребенок не хочет или не может рассказать стишок, можно получить и другую награду за подарок — радостную улыбку.
Как рассказала специалист управления труда и социальной защиты городского совета по Коммунарскому району Марина Тарарина, каждый год студенты проявляют желание участвовать в этой акции:
- Иногда их так много, что приходится отказывать некоторым, но я рада, что они серьезно подходят к этому вопросу и настраиваются на контакт с больными людьми. Некоторые сначала не понимаю всей серьезности состояния этих деток, и после похода к ним, многие начинают смотреть на жизнь по-другому.
Все без исключения студенты, которые участвовали в сегодняшней акции сделали доброе дело — порадовали больных детей и хоть на несколько минут подарили им ощущение праздника.
Как точно подметил один из Дедов Морозов — студент запорожского колледжа Александр Науменко — такие мероприятия греют сердце.
- Когда я побывал у таких детей первый раз, понял, что ты не только детям подарки отвозишь, а и сам испытываешь радость, когда удается увидеть улыбку на лице ребенка.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье Деды Морозы разъехались поздравлять особенных деток
Фото Александра Прилепы
Часть презентов сказочные герои лично доставили на дом ребятам, которые не могут самостоятельно передвигаться. Перемещались Деды Морозы на маршрутках, их водители сегодня также приняли участие в одном общем деле.
- Подарки приобретены для 18-ти детей, но некоторые дети очень слабые или плохо реагируют на приход чужих людей, в таком случае, мы просто передаем подарки родителям и не приезжаем к ним, - объяснила заведующая сектором по культуре и спорту Коммунарской райадминистрации Наталья Семечаевская. - Сегодня, в рамках акции "Дед Мороз — 2017" мы отвезем сладости в семь семей, где нашего приезда очень ждут.
Первой подарочек доставили Фатиме Калаган, которая находилась в кроватке - ходить девочка не может, зато ее братик - 7-летний Али даже стишок для Деда Мороза подготовил. Из-за карантина в школе первоклассник сейчас сидит дома с бабушкой, и встреча с Дедом Морозом для него настоящее чудо! Мальчик был очень рад увидеть волшебного героя и даже пригласил его к себе в гости в следующем году.
Вручал подарок школьнику студент запорожского медицинского колледжа Максим Перевозчиков, который участвует в акции уже второй год:
- Это здорово, что нам удается дарить людям счастье и праздник. Поздравлять детей — это хорошее дело. После участия в этой акции, я стал популярен - меня однажды знакомые пригласили придти к ним на Новый Год в костюме Деда Мороза, чтобы поздравить ребенка. Я хорошо справился!
Следующий адрес, по которому отправился автобус с Дедами Морозами — дом семьи Анастасии Тредко. Здесь дедушку ждал 8-летний Степан, а заодно приехал рассказать стишок и его двухлетний двоюродный братик Ваня.
Подарочки этим деткам вручал Всеволод Тимченко. Парень не раз выступал в роли сказочного героя с мешком подарков в школьной самодеятельности, поэтому со своей миссией справился на отлично — ребенка выслушал, похвалил, и самое главное — не торопил рассказывать стишок.
- Я считаю, что главное — это найти подход к ребенку и не заставлять его что-то делать, - рассказал Всеволод. - Если ребенок не хочет или не может рассказать стишок, можно получить и другую награду за подарок — радостную улыбку.
Как рассказала специалист управления труда и социальной защиты городского совета по Коммунарскому району Марина Тарарина, каждый год студенты проявляют желание участвовать в этой акции:
- Иногда их так много, что приходится отказывать некоторым, но я рада, что они серьезно подходят к этому вопросу и настраиваются на контакт с больными людьми. Некоторые сначала не понимаю всей серьезности состояния этих деток, и после похода к ним, многие начинают смотреть на жизнь по-другому.
Все без исключения студенты, которые участвовали в сегодняшней акции сделали доброе дело — порадовали больных детей и хоть на несколько минут подарили им ощущение праздника.
Как точно подметил один из Дедов Морозов — студент запорожского колледжа Александр Науменко — такие мероприятия греют сердце.
- Когда я побывал у таких детей первый раз, понял, что ты не только детям подарки отвозишь, а и сам испытываешь радость, когда удается увидеть улыбку на лице ребенка.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье Деды Морозы разъехались поздравлять особенных деток
Фото Александра Прилепы
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