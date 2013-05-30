В здании исполнительного комитета Энергодарского городского совета продолжаются обыски.
Кабинет и приемная городского головы заперты, проводятся обыски в кабинетах финансового и юридического управлений, управления экономики городского совета. Никаких комментариев представители спецслужб и правоохранительных органов не дают. Доступ в здание исполкома открыт, на третьем, пятом и шестом этажах здания у входа в служебные кабинеты дежурят вооруженные представители спецподразделений.
Как сообщают свидетели с места событий, во время зачтения в кабинете Энергодарского городского головы Павла Музыки решения суда среди озвученной информации прозвучала фамилия депутата Энергодарского городского совета от политической партии "БПП "Солидарность" Сергея Хорольца. Остается только догадываться, каким образом может быть причастен депутат к этому резонансному событию, учитывая тот факт, что вышеупомянутый народный избранник входит в группу депутатов "Прогульщиков", как их уже окрестили жители Энергодара, действия которых на протяжении всего 2016 года были направленны лишь на блокаду работы городской власти и дискредитацию мэра Павла Музыки, что в итоге привело к полной остановке социальной сферы в городе.
Как писала "Индустриалка", сегодня, 22 декабря, представителями спецслужб произведен неправомерный захват административного здания исполнительного комитета Энергодарского городского совета. Адвокатов городского головы Энергодара в приемную мэра не пускали, двери были заблокированы неизвестными людьми.
Кабинет и приемная городского головы заперты, проводятся обыски в кабинетах финансового и юридического управлений, управления экономики городского совета. Никаких комментариев представители спецслужб и правоохранительных органов не дают. Доступ в здание исполкома открыт, на третьем, пятом и шестом этажах здания у входа в служебные кабинеты дежурят вооруженные представители спецподразделений.
Как сообщают свидетели с места событий, во время зачтения в кабинете Энергодарского городского головы Павла Музыки решения суда среди озвученной информации прозвучала фамилия депутата Энергодарского городского совета от политической партии "БПП "Солидарность" Сергея Хорольца. Остается только догадываться, каким образом может быть причастен депутат к этому резонансному событию, учитывая тот факт, что вышеупомянутый народный избранник входит в группу депутатов "Прогульщиков", как их уже окрестили жители Энергодара, действия которых на протяжении всего 2016 года были направленны лишь на блокаду работы городской власти и дискредитацию мэра Павла Музыки, что в итоге привело к полной остановке социальной сферы в городе.
Как писала "Индустриалка", сегодня, 22 декабря, представителями спецслужб произведен неправомерный захват административного здания исполнительного комитета Энергодарского городского совета. Адвокатов городского головы Энергодара в приемную мэра не пускали, двери были заблокированы неизвестными людьми.
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