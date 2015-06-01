Наибольшие шансы попасть " в телевизор " , рассмешить ведущих шоу Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, и выиграть 50 тыс. грн. (это максимальный выигрыш) у тех, кто подготовит короткие и смешные шутки.В Запорожье кастинг пройдет 16 января, об этом сообщают организаторы шоу " Рассмеши комика " в соцсети.Обязательна регистрация по телефону 0-800-50-40-72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны).