После всех новогодних праздников в Запорожье пройдет кастинг на юмористическое теле-шоу "Рассмеши комика".
Наибольшие шансы попасть "в телевизор", рассмешить ведущих шоу Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, и выиграть 50 тыс. грн. (это максимальный выигрыш) у тех, кто подготовит короткие и смешные шутки.
В Запорожье кастинг пройдет 16 января, об этом сообщают организаторы шоу "Рассмеши комика" в соцсети.
Обязательна регистрация по телефону 0-800-50-40-72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны).
Организаторы кастинга предлагают его будущим участникам ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них здесь.
Наибольшие шансы попасть "в телевизор", рассмешить ведущих шоу Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, и выиграть 50 тыс. грн. (это максимальный выигрыш) у тех, кто подготовит короткие и смешные шутки.
В Запорожье кастинг пройдет 16 января, об этом сообщают организаторы шоу "Рассмеши комика" в соцсети.
Обязательна регистрация по телефону 0-800-50-40-72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны).
Организаторы кастинга предлагают его будущим участникам ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них здесь.
- Просмотров: 90
Похожие новости