Гороскоп на 26 декабря – 1 января.

Будьте смелее и вы будете блистать среди толпы. Ваша рабочая результативность будет зависеть от самообладания. Практически все, что задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно хотите получить.Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам. Не вздумайте игнорировать мнение коллектива. Возможны новые знакомства. В выходные вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании.Именно сейчас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными. Возможны новые знакомства и впечатления. Почувствуете себя незаменимым сотрудником.Ваша удачливость напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми. Получится заручиться их поддержкой - считайте, что все ОК. Но могут возникнуть трудности там, где их и не ждали. В выходные вы можете совершить важный поступок.Уверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособность постарайтесь использовать для пре-одоления сложностей на работе. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем. В выходные важно создать для себя комфортную среду.От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, но не забывайте об отдыхе. Лидером быть нелегко, не стоит тянуть одеяло на себя. Начинайте осваивать новую профессию, это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы блестящим оно ни казалось. Появится недурная возможность хорошо отдохнуть и продвинуться в делах. Возможен не совсем приятный разговор с начальством, но вы сможете добиться приемлемых материальных условий.Рекомендуется выделить из всех дел главное и сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прилагая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным. В выходные проведите больше времени со своей семьей.Постарайтесь не затягивать с оформлением важных документов. В выходные желательно заняться решением семейных проблем. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость.Постарайтесь не замыкаться в себе. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты.Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. Но не стоит затевать хлопотные дела.Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Прекрасный период для построения планов на будущее, новых проектов и первых шагов для их осуществления. В выходные постарайтесь быть терпимее по отношению к близким людям.