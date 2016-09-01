Гороскоп на 26 декабря – 1 января.
ОВЕН (21.03-20.04). Будьте смелее и вы будете блистать среди толпы. Ваша рабочая результативность будет зависеть от самообладания. Практически все, что задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно хотите получить.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам. Не вздумайте игнорировать мнение коллектива. Возможны новые знакомства. В выходные вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Именно сейчас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными. Возможны новые знакомства и впечатления. Почувствуете себя незаменимым сотрудником.
РАК (22.06-23.07). Ваша удачливость напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми. Получится заручиться их поддержкой - считайте, что все ОК. Но могут возникнуть трудности там, где их и не ждали. В выходные вы можете совершить важный поступок.
ЛЕВ (24.07-23.08). Уверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособность постарайтесь использовать для пре-одоления сложностей на работе. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем. В выходные важно создать для себя комфортную среду.
ДЕВА (24.08-23.09). От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, но не забывайте об отдыхе. Лидером быть нелегко, не стоит тянуть одеяло на себя. Начинайте осваивать новую профессию, это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы блестящим оно ни казалось. Появится недурная возможность хорошо отдохнуть и продвинуться в делах. Возможен не совсем приятный разговор с начальством, но вы сможете добиться приемлемых материальных условий.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Рекомендуется выделить из всех дел главное и сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прилагая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным. В выходные проведите больше времени со своей семьей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не затягивать с оформлением важных документов. В выходные желательно заняться решением семейных проблем. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь не замыкаться в себе. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. Но не стоит затевать хлопотные дела.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Прекрасный период для построения планов на будущее, новых проектов и первых шагов для их осуществления. В выходные постарайтесь быть терпимее по отношению к близким людям.
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