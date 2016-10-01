Какие книги пользовались наибольшим читательским спросом в крупном запорожском книжном супермаркете "Папирус"?
"Индустриалка" узнавала, какие книги вошли в тройку лидеров.
1. Ерін Гантер. "Коти-вояки. На волю!", "Коти-вояки. Вогонь і крига", "Коти-вояки. Ліс таємниць".
2. Джоан Роулінг. "Гаррі Поттер і прокляте дитя".
3. Татьяна Полякова. "Не вороши осиное гнездо".
"Индустриалка" также задавала вопрос "Какие книги пользуются в последнее время наибольшей популярностью?" на Запорожской книжной толоке.
Читайте также: "Самые хитовые книги года запорожских библиотек".
Фото автора
"Индустриалка" узнавала, какие книги вошли в тройку лидеров.
1. Ерін Гантер. "Коти-вояки. На волю!", "Коти-вояки. Вогонь і крига", "Коти-вояки. Ліс таємниць".
2. Джоан Роулінг. "Гаррі Поттер і прокляте дитя".
3. Татьяна Полякова. "Не вороши осиное гнездо".
"Индустриалка" также задавала вопрос "Какие книги пользуются в последнее время наибольшей популярностью?" на Запорожской книжной толоке.
Читайте также: "Самые хитовые книги года запорожских библиотек".
Фото автора
- Просмотров: 42
Похожие новости