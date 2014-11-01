Конкурсная комиссия облсовета приняла решение признать Геннадия Фортуса победителем конкурсного отбора на должность художественного руководителя Запорожского академического областного театра юного зрителя.
Напомним, что Геннадий Фортус и ранее работал в этой должности, но 5 января у него завершается контракт.
- Комиссия будет рекомендовать утвердить меня в должности, утверждение будет проходить в январе, - сообщил "Индустриалке" Геннадий Фортус. - Больше никто не выдвигал кандидатуру на эту должность, я сражался сам с собой (улыбается). Заседание комиссии прошло для меня нелегко, было много вопросов.
На вопрос, какие премьеры его постановки в ближайшее время увидим в ТЮЗ, Генадий Вадимович ответил:
- Трагикомедию в стиле абсурда "Танго", в феврале. Начался показ премьеры для детей "Апельсиновая принцесса", которую мы поставили с Александром и Марианной Фортусами.
Напомним, что Геннадий Фортус и ранее работал в этой должности, но 5 января у него завершается контракт.
- Комиссия будет рекомендовать утвердить меня в должности, утверждение будет проходить в январе, - сообщил "Индустриалке" Геннадий Фортус. - Больше никто не выдвигал кандидатуру на эту должность, я сражался сам с собой (улыбается). Заседание комиссии прошло для меня нелегко, было много вопросов.
На вопрос, какие премьеры его постановки в ближайшее время увидим в ТЮЗ, Генадий Вадимович ответил:
- Трагикомедию в стиле абсурда "Танго", в феврале. Начался показ премьеры для детей "Апельсиновая принцесса", которую мы поставили с Александром и Марианной Фортусами.
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