В нынешнем сезоне в Черкассы вернулись несколько игроков, которые в свое время уже выступали за местный клуб, в частности, Андрей Кальниченко, и хорошо знакомый запорожским любителям баскетбола Игорь Чумаков. Вписался в состав команды Максима Михельсона американский легионер Стейси Дэвис. Не по возрасту зрелую игру демонстрирует молодая звезда черкасского баскетбола Максим Мирошниченко. Также команду недавно усилил опытный свингмен Александр Кольченко и уже успел в последней игре " Мавп " с " Волиньбаскетом " сыграть " первую скрипку " в черкасском " оркестре " - его 11 ассистов и 15 очков стали тем рычагом, который сломил сопротивление гостей в том матче. Поэтому черкасской команде вполне по силам закрепиться в зоне " плей-офф " .Киевский "Будівельник" к сезону готовился под руководством наставника национальной сборной Евгения Мурзина. Впрочем, с середины декабря он вынужден был сосредоточиться на работе в главной команде страны, а исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба стал Владимир Коваль, который уже возглавлял эту команду в прошлом сезоне.Одним из лидеров " Будівельника " является свингмен сборной Украины Руслан Отверченко. На одной из ведущих ролей и американский легионер Генри Ллойд Дугат, который предыдущий сезон провел во французском " Гавре. И не будем забывать о Артеме Буцком, который всегда против бывших одноклубников из Запорожья играет с удвоенной энергией, и не менее опытных Артура Дроздова, Михаила Анисимова и Сергея Горбенко.Сезон для киевлян начинался неудачно - с поражения в Кривом Роге. Впоследствии " Строитель " уступил в Черкассах и дома главному оппоненту - южненскому " Химику " . Но сегодня столичный клуб уже возглавляет таблицу регулярного чемпионата и явно не собирается уступать ведущей позицией.В первом круге запорожским баскетболистам удалось 29 октября отпраздновать победу в Черкассах - 77:65 (24:13, 15:16, 17:12, 21:24), тем самым реабилитировав себя в глазах болельщиков после поражения, которое БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " потерпел двумя днями ранее в Киеве от " Будівельника " - 84: 108 (14:40, 24:29, 21:15, 25:24).С лучшей стороны в этих играх себя зарекомендовали Макс Конате (по итогам двух матчей принес в командную копилку 38 очков, совершив 16 подборов) и Павел Буренко (37 очков + 14 передач). Неплохую результативность также продемонстрировали ветераны запорожского баскетбола Станислав Овдеенко (18 пунктов), Александр Рыбалко (17) и Яков Змитрович (16). Главными обидчиками запорожцев в киевском матче были Руслан Отверченко (22 очка + 5 подборов), Михаил Анисимов (17 + 5 подборов) и Артур Дроздов (13 очков). В Черкассах сильно попортил нервы гостям Максим Мирошниченко (19 пунктов)." В конце этой недели на нашу команду ждут две сложнейшие игры, - считает главный тренер БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " Дмитрий Щиглинский. - Думаю, что " Черкаські Мавпи " еще не показали всех своих возможностей. Достаточно сильный состав этой команды недавно пополнился надежным игроком задней линии атаки Александром Кольченко, который составил достойную компанию Андрею Кальниченко, Александру Сизову, Александру Кобцу и Максиму Мирошниченко. Одним из лидеров черкасского клуба является двухметровый американец Стейси Дэвис, игрок универсального плана. В поединке с таким соперником многое будет зависеть от того, насколько настроенными на бескомпромиссную борьбу выйдут наши баскетболисты." Будівельник " - явный фаворит чемпионата Суперлиги Пари-Матч. В селекционной политике столичного клуба прослеживается курс на укрепление состава опытными исполнителями. Свидетельство тому - появление американца Даленты Джаморела Стивенса, который в Украине переехал из Греции. Такого атлетичного, техничного игрока в нашем чемпионате не было по крайней мере три-четыре последних сезона. Если добавить к этому, что в приличном игровой форме находятся Станислав Завадский и Михаил Анисимов, можно представить, с какой передней линией придется столкнуться моим подопечным. Поэтому нам ничего другого не остается, как приложить все усилия, чтобы не разочаровать своих поклонников " .Источник: пресс-служба БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "