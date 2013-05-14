Городской голова Запорожья (2003 – 2010 г.г.), Почетный гражданин Запорожья Евгений Карташов назначен на должность заведующего кафедрой управления проектами общеспециальных дисциплин Учебно-научного института менеджмента и психологии
Об этом "Индустриалке" стало известно из собственных источников.
Кафедра, которую предстоит развивать экс-мэру Запорожья, входит в состав государственного высшего учебного заведения "Университет менеджмента образования".
Напомним, Евгений Карташов – доктор наук в сфере государственного управления.
Об этом "Индустриалке" стало известно из собственных источников.
Кафедра, которую предстоит развивать экс-мэру Запорожья, входит в состав государственного высшего учебного заведения "Университет менеджмента образования".
Напомним, Евгений Карташов – доктор наук в сфере государственного управления.
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