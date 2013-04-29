присутствовал на собрании, где о работе за 2016 год отчитывался председатель райадминистрации Андрей Баев.- Заметили ли вы изменения в своем районе в этом году — какие они были? - спросили мы у Ивана Петровича.- Я житель самого отдаленного района как города, так и Заводского района — из поселка Подпорожнее. Не заметить изменения, происходящие в нашем районе было невозможно. В этом году, наконец-то, нам отремонтировали дорогу нашу многострадальную. Вначале, насколько я знаю, район запланировал 4 тысячи квадратных метров дороги, потом 6 и в конечном итоге - 8 тысяч квадратных метров среднего ремонта. Был сделан и ямочный ремонт. Также в нашем поселке появилось освещение на улицах.И самое большое достижение, что я увидел в районе — это то, что районная администрация работает в тесной связке с депутатами городского совета. Может, это потому, что все они с Оппозиционного блока - приятно смотреть, как люди работают, как они понимают друг друга. Столько внимания, сколько было уделено нашему поселку и вообще всему району — это очень заметно и нравится людям. Дороги отремонтированы, освещение появилось, новые светофоры, детские садики появляются. Трудно все это не заметить!Жители поселка Подпорожнее в Заводском районе неоднократно в течение многих лет обращались к руководству районной администрации относительно плохого состояния дорожного покрытия дороги, но было, видно, не до них.А вот в июле этого года многочисленные просьбы жителей воплотились в жизнь. Всего за десять дней, с 5 по 15 июля, дорога была отремонтирована - был выполнен средний ремонт на площади 5000 квадратных метров, ямочный ремонт дороги до въезда в поселок, приведены в надлежащее состояние обочины, расчищен автомобильный мост.