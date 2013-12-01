В Африке он во второй раз, а в этих странах побывал впервые, где провел шестнадцать дней.- Давно мечтал об этой поездке, очень хотел увидеть горных горилл, - рассказывает " Индустриалке " Валерий Кеменов. - Как биологу, я, в первую очередь езжу в путешествия, чтобы посмотреть местную флору и фауну.В этой поездке мы были в деревне самых низких людей на планете — пигмеев, сплавлялись на надувных плотах по Нилу, поднимались на вулкан и смотрели озера, посещали рациональные парки Уганды (у нас были автомобильные и пешеходные сафари). В парках - огромные стада жирафов, антилоп, слонов, буйволов, носороги, львы, зебры и другие животные.Но самым ярким впечатлением стала экскурсия к горным гориллам. Я очень счастлив, что побывал у горилл! Огромные животные поражают спокойствием и доброжелательностью, надо только соблюдать дистанцию. За ними просто интересно наблюдать.Горилл на планете вообще осталось мало. А горные гориллы сохранились только в непроходимых джунглях на стыке Конго, Уганды и Руанды, их около двухсот. И каждая из этих стран водит к ним экскурсии.Мы смотрели горилл в Национальном заповеднике " Непроходимый лес Бвинди " в Уганде. У нас была группа из восьми человек, нас сопровождали рейнджер и два автоматчика. Мы приехали утром, часа полтора поднимались в горы, потом еще шли примерно час и больше часа наблюдали за семьей горилл.Встречу с животными обеспечивают рейнжеры с рацией, постоянно сопровождающие горилл, а они живут семьями. Потому что если у туристов не состоится встреча с обезьянами, то возвращают половину стоимости экскурсии, а она очень недешевая.- И не только их. Во всех национальных парках можно увидеть рейнжеров, а в городах — полицейских с автоматами. Не то, что возле банка — возле лавки и аптеки сидят охранники с ружьем и автоматом.Рядом неспокойная страна Конго, где много лет идет гражданская война, там стоят войска ООН. Как только мы заехали в Конго, то сразу увидели миротворцев с желто-голубыми нашивками — наши! Там была вертолетная группа из двухсот пятидесяти украинских военнослужащих. Кругом полиция, войска. И недоброжелательные лица местных жителей.Если, когда едешь по Уганде и Руанде (там побывали транзитом), тебе улыбаются, машут, то в Конго какая-то озлобленность, у всех оружие распространен бандитизм. Конго — это просто какое-то дно мира.- Потому что там есть уникальный вулкан. В его жерле — клокочущая магма. Таких вулканов всего пять на планете.Красная клокочущая лава, которую мы наблюдали, стоя наверху вулкана, действительно впечатляет. Особенно эффектно это выглядит в темноте.Подъем был тяжелым, полтора километра преодолели за пять часов. Из тропиков с тридцатиградусной жары попали в зону, где было семь градусов, да еще и пошел тропический ливень, поднялся сильный ветер. Переночевали в одном из домиков на вулкане.А еще для меня, как для человека, неравнодушного к африканскому искусству, к маскам и статуэткам, было просто счастье попасть в Конго.На местном рынке искусств — на самом деле это грязные лавки, продаются настоящие проведения искусства, сделанные народами Конго, которые славятся мастерством на весь мир. Привез восемь масок, которые пополнили мою коллекцию. Там они стоят относительно недорого, у нас же их просто нет.- Сутки. Летели из Киева через Дубаи. Нас встречала фирма, которая обеспечивала гидами, автомобилями, на которых передвигались по Африке. Все было хорошо организованно, никаких экстремальных ситуаций.- Через одну студию, можно сказать клуб по интересам. Поехал со своим другом Александром Писанцом из Мелитополя. Что мне понравилось - в поездке собрались люди со одинаковыми увлечениями, на одной волне. Нас было человек двадцать, украинцы и россияне. Главное правило — о политике не говорить. И все говорили о путешествиях, природе, о животных, о гориллах. Бывалые путешественники рассказали, что такого количества животных, как в национальных парках Уганды, они еще не встречали.- Могу только сказать, что посещение обычных национальных заповедников, где можно посмотреть на жирафов или бегемотов, стоит 20-30 долларов, посещение вулкана — 300 долларов, горилл - 500 долларов. Мы ездили в сезон дождей. А в сухой сезон посещение горилл обойдется в 700 долларов, а вулкана — 500 долларов.И, считаю, что в данном случае это правильно. Если билет к гориллам будет стоить, например, 50 долларов, то желающих будет много, заповедник всех пропустить не сможет, гориллы этого тоже не переживут.Туда может пройти определенное количество людей, места бронируются за полгода.- В комфортабельных гостиницах, меняли их каждый день. Во многих гостиницах есть Интернет, только очень плохой. Единственное, когда ночевали не в гостинице — на вершине вулкана, в домиках.- Национальные блюда — рис, жареные бананы и маниока.Главная еда — бананы. Желтые — десерт. А зеленые бананы жарят — получается как жареная картошка, только сладкая, с запахом банана.У нас были обычные гостиничные завтраки — тосты, джемы, масло, яичница. В Уганде выращивают хороший кофе, но этот напиток там отвратительный.Все — очень посредственно или ниже, так невкусно давно не ел. Единственное, что хорошо — это экзотические фрукты. У нас таких спелых нет, дозревают по дороге. Но для меня еда — не главное, я еду в путешествия за впечатлениями.Фото из архива Валерия Кеменова