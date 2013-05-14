Что нужно знать об услугах бюджетных авиакомпаний
Окно в Европу для нас — нараспашку: европарламент проголосовал за безвиз для Украины. Ввиду этой прекрасной новости мы расскажем об особенностях работы авиакомпаний, которые готовы нас доставить заграницу по дешевке. Речь идет о лоукостерах. На сегодня из Киева, Львова и Харькова летает четыре авиакомпании. В октябре к ним присоединится "ирландец" Ryanair, у которого очень разветвленная сеть маршрутов (см. карту) и действительно недорогие билеты (в Европу можно слетать за 10 евро). Вся эта экономия, правда, может сойти на нет, если, к примеру, не зарегистрировать себя и багаж на сайте авиакомпании. Об этих и других нюансах и поговорим.
ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ: ОТКУДА РАСТУТ КРЫЛЬЯ
В самом общем виде бюджетной (лоукостером, дискаунтером) называют авиакомпанию, чья бизнес-модель предполагает максимально низкую стоимость перелетов. Дешевизна достигается за счет того, что в стоимость билета входит минимум услуг. Хорошая иллюстрация такого подхода — бортпитание за отдельную плату и свободная рассадка в салоне (номер кресла в билете не указан). Захотелось чего-то сверх указанного минимума — плати. Впрочем, бывают и исключения.
"У AirAsia, например, бесплатны многие услуги: багаж — 1 место (20 кг) и 2 места ручной клади, выбор места в салоне, горячее питание и безалкогольные напитки (и это на рейсе длительностью 1,5 ч.). На борту Airbus А320 комфортное расстояние между креслами. Плюс посадка и высадка через телетрапы (обычно у лоукостеров к самолетам подвозит автобус. — Ред.)", — рассказывает авиаблогер Александр Чебан.
Стоит отметить, что по пути уменьшения числа услуг в пользу удешевления билетов идут и многие традиционные авиакомпании. Некоторые из них, например, стали предлагать тариф "без багажа", перестали включать в стоимость билета питание и т. д. (поэтому изучайте правила перевозки и условия тарифов на сайте авиакомпании — так сможете сэкономить).
Еще одна причина дешевизны — минимизация расходов компании. У лоукостеров нет рейсов со стыковками, что избавляет от затрат на перегрузку багажа. Благодаря онлайн-регистрации на рейс требуется меньше персонала. Кроме того, используются только новые, прямо с завода, самолеты. Как только приближается срок ставить машину на регламентное обслуживание, ее продают другим авиакомпаниям, поэтому на него не нужно тратиться.
БАГАЖ: СЭКОНОМИТЕ, ЕСЛИ ОПЛАТИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
Что касается перевоза сумок и чемоданов во время перелета, то здесь пора изучать новые правила. Мы привыкли, что у "классических" авиакомпаний в стоимость билетов включался провоз одного места ручной клади и одного места багажа (у многих это правило сохранилось и по сей день). Но все больше авиаперевозчиков требуют отдельную плату за багаж, причем ее размер зависит от разных условий.
Например, у airBaltic стоимость одного места багажа (в случае прямого рейса и при покупке услуги одновременно с авиабилетами на сайте компании) составляет 20 евро. Если же вы будете его оплачивать у стойки регистрации в аэропорту, то оставите все 40 евро! Столько же заплатите, если рейс стыковочный. А если, упаси боже, у "гейта" обнаружится, что ваша ручная кладь превышает разрешенные размеры и должна провозиться как зарегистрированный багаж — готовьтесь выложить 60 евро. А это почти полная стоимость авиабилета (она стартует от 80 евро).
Вернемся к лоукостерам. У Ryanair можно бесплатно взять в салон одну ручную кладь весом до 10 кг плюс маленькую сумку. Багаж весом до 15 кг обойдется примерно в 15 евро. У WizzAir маленькая ручная кладь (42x32x25 см) — бесплатна, большой предмет ручной клади (56x45x25 см) — 10—20 евро при покупке услуги через сайт. Если улаживать этот вопрос в аэропорту, это будет стоить 35 евро.
Так что улететь за хваленые акционные 10 евро получится только у тех, кто будет путешествовать совсем налегке. Кстати, бывалые путешественники, чтобы не тратить деньги на багаж, превращаются в "капусту": могут надеть, к примеру, сверху на шорты брюки, сразу несколько футболок и т. п.
ТРАНСФЕР: ДОРОЖЕ БИЛЕТА
Одна из черт бизнес-модели лоукостеров — использование менее загруженных аэропортов. То есть тех, которые удалены от больших городов или где сообщение не слишком удобное. Отсюда важное для путешественника следствие: проезд от аэропорта до города по стоимости может обойтись дороже, чем авиаперелет.
Александр Чебан приводит показательный пример: аэропорт Скавста расположен в 130 км от Стокгольма (1,5 ч езды), стоимость билета на автобус при этом составляет 30 евро. Сумма если не меньшая, то сопоставимая со стоимостью авиабилета. Или гораздо большая, если вам посчастливилось найти билет в несколько евро. Другой пример: проезд из Лутона в Лондон (около 50 км) — около 10 евро. В то же время проезд из международного аэропорта до центра близлежащего большого города сплошь и рядом обходится в 5 евро.
ВИЗА-ЧЕК: ПРИГОТОВЬТЕ ПАСПОРТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
У Ryanair существует процедура visa check, которой в явной форме нет у других лоукостеров. Суть ее в следующем. Все неграждане Евросоюза обязаны предъявить паспорт или на стойке регистрации, или в специальном окне (в зависимости от аэропорта). И только после получения отметки на посадочном талоне можно идти на контроль авиабезопасности и посадку. Без нее имеют полное право не пустить вас на борт, а протесты бесполезны — так как в правилах авиакомпании этот пункт прописан внятно, да и на посадочном талоне есть указание об обязательном контроле визы. А времени сбегать назад к окошку ради злополучной отметки, скорее всего, уже не хватит…
Поэтому в случае поездки с Ryanair отведите больше времени на пребывание в аэропорту и не поленитесь уточнить о контроле визы представителя авиакомпании.
ПОКУПКА ЗА ПОЛГОДА ВПЕРЕД
Дешевизна услуг бюджетных авиакомпаний привлекает многих. Но надо понимать, что за малую стоимость билетов придется платить необходимостью заранее планировать поездку. "Летал весной "визами" из Киева на Кипр. Купил билеты за полгода вперед за 1000 грн. Если бы приобретал их за три месяца до поездки — заплатил бы 1800 грн", — делится блогер Алексей Гаврилюк.
Впрочем, дешевые билеты могут появиться и за несколько дней до отлета, поэтому нужно постоянно мониторить ситуацию на сайтах лоукостеров (подпишитесь на их рассылку) и всегда держать на карте сумму, позволяющую быстро выкупить билет и оплатить багаж (акционные предложения улетают в считаные минуты — без преувеличения).
Источник: Сегодня
Окно в Европу для нас — нараспашку: европарламент проголосовал за безвиз для Украины. Ввиду этой прекрасной новости мы расскажем об особенностях работы авиакомпаний, которые готовы нас доставить заграницу по дешевке. Речь идет о лоукостерах. На сегодня из Киева, Львова и Харькова летает четыре авиакомпании. В октябре к ним присоединится "ирландец" Ryanair, у которого очень разветвленная сеть маршрутов (см. карту) и действительно недорогие билеты (в Европу можно слетать за 10 евро). Вся эта экономия, правда, может сойти на нет, если, к примеру, не зарегистрировать себя и багаж на сайте авиакомпании. Об этих и других нюансах и поговорим.
ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ: ОТКУДА РАСТУТ КРЫЛЬЯ
В самом общем виде бюджетной (лоукостером, дискаунтером) называют авиакомпанию, чья бизнес-модель предполагает максимально низкую стоимость перелетов. Дешевизна достигается за счет того, что в стоимость билета входит минимум услуг. Хорошая иллюстрация такого подхода — бортпитание за отдельную плату и свободная рассадка в салоне (номер кресла в билете не указан). Захотелось чего-то сверх указанного минимума — плати. Впрочем, бывают и исключения.
"У AirAsia, например, бесплатны многие услуги: багаж — 1 место (20 кг) и 2 места ручной клади, выбор места в салоне, горячее питание и безалкогольные напитки (и это на рейсе длительностью 1,5 ч.). На борту Airbus А320 комфортное расстояние между креслами. Плюс посадка и высадка через телетрапы (обычно у лоукостеров к самолетам подвозит автобус. — Ред.)", — рассказывает авиаблогер Александр Чебан.
Стоит отметить, что по пути уменьшения числа услуг в пользу удешевления билетов идут и многие традиционные авиакомпании. Некоторые из них, например, стали предлагать тариф "без багажа", перестали включать в стоимость билета питание и т. д. (поэтому изучайте правила перевозки и условия тарифов на сайте авиакомпании — так сможете сэкономить).
Еще одна причина дешевизны — минимизация расходов компании. У лоукостеров нет рейсов со стыковками, что избавляет от затрат на перегрузку багажа. Благодаря онлайн-регистрации на рейс требуется меньше персонала. Кроме того, используются только новые, прямо с завода, самолеты. Как только приближается срок ставить машину на регламентное обслуживание, ее продают другим авиакомпаниям, поэтому на него не нужно тратиться.
БАГАЖ: СЭКОНОМИТЕ, ЕСЛИ ОПЛАТИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
Что касается перевоза сумок и чемоданов во время перелета, то здесь пора изучать новые правила. Мы привыкли, что у "классических" авиакомпаний в стоимость билетов включался провоз одного места ручной клади и одного места багажа (у многих это правило сохранилось и по сей день). Но все больше авиаперевозчиков требуют отдельную плату за багаж, причем ее размер зависит от разных условий.
Например, у airBaltic стоимость одного места багажа (в случае прямого рейса и при покупке услуги одновременно с авиабилетами на сайте компании) составляет 20 евро. Если же вы будете его оплачивать у стойки регистрации в аэропорту, то оставите все 40 евро! Столько же заплатите, если рейс стыковочный. А если, упаси боже, у "гейта" обнаружится, что ваша ручная кладь превышает разрешенные размеры и должна провозиться как зарегистрированный багаж — готовьтесь выложить 60 евро. А это почти полная стоимость авиабилета (она стартует от 80 евро).
Вернемся к лоукостерам. У Ryanair можно бесплатно взять в салон одну ручную кладь весом до 10 кг плюс маленькую сумку. Багаж весом до 15 кг обойдется примерно в 15 евро. У WizzAir маленькая ручная кладь (42x32x25 см) — бесплатна, большой предмет ручной клади (56x45x25 см) — 10—20 евро при покупке услуги через сайт. Если улаживать этот вопрос в аэропорту, это будет стоить 35 евро.
Так что улететь за хваленые акционные 10 евро получится только у тех, кто будет путешествовать совсем налегке. Кстати, бывалые путешественники, чтобы не тратить деньги на багаж, превращаются в "капусту": могут надеть, к примеру, сверху на шорты брюки, сразу несколько футболок и т. п.
ТРАНСФЕР: ДОРОЖЕ БИЛЕТА
Одна из черт бизнес-модели лоукостеров — использование менее загруженных аэропортов. То есть тех, которые удалены от больших городов или где сообщение не слишком удобное. Отсюда важное для путешественника следствие: проезд от аэропорта до города по стоимости может обойтись дороже, чем авиаперелет.
Александр Чебан приводит показательный пример: аэропорт Скавста расположен в 130 км от Стокгольма (1,5 ч езды), стоимость билета на автобус при этом составляет 30 евро. Сумма если не меньшая, то сопоставимая со стоимостью авиабилета. Или гораздо большая, если вам посчастливилось найти билет в несколько евро. Другой пример: проезд из Лутона в Лондон (около 50 км) — около 10 евро. В то же время проезд из международного аэропорта до центра близлежащего большого города сплошь и рядом обходится в 5 евро.
ВИЗА-ЧЕК: ПРИГОТОВЬТЕ ПАСПОРТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
У Ryanair существует процедура visa check, которой в явной форме нет у других лоукостеров. Суть ее в следующем. Все неграждане Евросоюза обязаны предъявить паспорт или на стойке регистрации, или в специальном окне (в зависимости от аэропорта). И только после получения отметки на посадочном талоне можно идти на контроль авиабезопасности и посадку. Без нее имеют полное право не пустить вас на борт, а протесты бесполезны — так как в правилах авиакомпании этот пункт прописан внятно, да и на посадочном талоне есть указание об обязательном контроле визы. А времени сбегать назад к окошку ради злополучной отметки, скорее всего, уже не хватит…
Поэтому в случае поездки с Ryanair отведите больше времени на пребывание в аэропорту и не поленитесь уточнить о контроле визы представителя авиакомпании.
ПОКУПКА ЗА ПОЛГОДА ВПЕРЕД
Дешевизна услуг бюджетных авиакомпаний привлекает многих. Но надо понимать, что за малую стоимость билетов придется платить необходимостью заранее планировать поездку. "Летал весной "визами" из Киева на Кипр. Купил билеты за полгода вперед за 1000 грн. Если бы приобретал их за три месяца до поездки — заплатил бы 1800 грн", — делится блогер Алексей Гаврилюк.
Впрочем, дешевые билеты могут появиться и за несколько дней до отлета, поэтому нужно постоянно мониторить ситуацию на сайтах лоукостеров (подпишитесь на их рассылку) и всегда держать на карте сумму, позволяющую быстро выкупить билет и оплатить багаж (акционные предложения улетают в считаные минуты — без преувеличения).
Источник: Сегодня
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