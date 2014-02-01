Агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг Группы до уровня Caa2 (прогноз " стабильный " ) с уровня Caa3. Рейтинг Метинвеста ограничен страновым потолком Украины для задолженностей в иностранной валюте, находящемся на уровне Caa2. Однако, согласно матрице металлургической отрасли, опубликованной Moody’s в заключении о кредитоспособности от 24 марта 2017 года, и основанной на прогнозе Moody’s на 12-18 месяцев по состоянию на март 2017 года, рейтинг Метинвеста по этой матрице, если бы он не был ограничен страновым потолком Украины, находился бы на уровне Ba1, что на семь уровней выше присвоенного сейчас рейтинга.Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Метинвеста до уровня B (прогноз " стабильный " ) с уровня RD, что на один уровень выше странового потолка Украины, находящемся на уровне B-. Рейтинг первоочередных обеспеченных облигаций также повышен до уровня B.Комментируя это событие, генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков заявил: " После недавно завершившейся реструктуризации долговых обязательств эта независимая оценка международных рейтинговых агентств подтверждает, что ликвидность Группы улучшается " .Дополнительная информация о полном перечне рейтинговых действий, обоснования рейтингов и рисков может быть получена на сайтах www.moodys.com и www.fitchratings.com.