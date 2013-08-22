На стадионе уже демонтировали тысячи кресел.
В Киев привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, снятых на стадионе "Арена Львов".
О демонтаже кресел со зрительских трибун сообщает издание ло ранее издание Zahid.net, со ссылкой на директора "Арена Львов" Евгения Болкуна.
Директор стадиона рассказал, что речь идет о семи тысячах кресел, что составляет 20% от общего количества мест на стадионе. От их аренды "Арена Львов" получит 500 тыс. грн. Кресла вернут после 20 мая.
В Киев привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, снятых на стадионе "Арена Львов".
О демонтаже кресел со зрительских трибун сообщает издание ло ранее издание Zahid.net, со ссылкой на директора "Арена Львов" Евгения Болкуна.
Директор стадиона рассказал, что речь идет о семи тысячах кресел, что составляет 20% от общего количества мест на стадионе. От их аренды "Арена Львов" получит 500 тыс. грн. Кресла вернут после 20 мая.
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