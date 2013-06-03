По состоянию на сегодняшнее утро пожаров в городке Балаклея, что в Харьковской области, и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.
Пиротехники ГСЧС Украины очистили от взрывоопасных предметов территорию как самого городка, так и 9 сел, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
Электроснабжение здесь уже восстановлено, продолжаются работы по налаживанию газоснабжения.
Пиротехники ГСЧС Украины очистили от взрывоопасных предметов территорию как самого городка, так и 9 сел, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
Электроснабжение здесь уже восстановлено, продолжаются работы по налаживанию газоснабжения.
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