Пиротехники ГСЧС Украины очистили от взрывоопасных предметов территорию как самого городка, так и 9 сел, попавших в зону чрезвычайной ситуации.Электроснабжение здесь уже восстановлено, продолжаются работы по налаживанию газоснабжения.