На днях со всей Украины съехались волонтеры-стоматологи проекта "Тризубдентал", идейным вдохновителем которого является запорожец Игорь Ященко. Встреча состоялась в Киеве в рамках трехдневного марафона "Медвин:Стоматология".
Об этом на своей странице в соцсети написал сам Игорь Ященко.
- Параллельно с революционными совещаниями и круглыми столами на тему реформирования стоматологической сферы и военной стоматслужбы, состоялось наше главное событие – почти все участники волонтерских стоматологических проектов "Тризубдентал" и "Тризуб-2" собрались вместе на семинар коллеги и единомышленника Вадима Загороднего, - говорится в сообщении.
Семинар превратился во встречу единомышленников, потому что к стоматологам присоединились друзья-военнослужащие, капелланы и добровольцы. К тому же состоялось торжественное награждение самых активных участников проекта "Тризубдентал".
За 2 года сформировалась очень боевая "стоматологическая сотня", которая для многих стала большой семьей.
Все это время в зоне АТО волонтеры со всей Украины бесплатно спасают от зубной боли не только военнослужащих, но и местное население.
Кроме этого, запорожские волонтеры и стоматологи организовали в АТО вещание патриотического радио – "Радио свободных людей", которое в хорошую погоду, говорят, удается поймать и послушать даже в Донецке.
Об этом на своей странице в соцсети написал сам Игорь Ященко.
- Параллельно с революционными совещаниями и круглыми столами на тему реформирования стоматологической сферы и военной стоматслужбы, состоялось наше главное событие – почти все участники волонтерских стоматологических проектов "Тризубдентал" и "Тризуб-2" собрались вместе на семинар коллеги и единомышленника Вадима Загороднего, - говорится в сообщении.
Семинар превратился во встречу единомышленников, потому что к стоматологам присоединились друзья-военнослужащие, капелланы и добровольцы. К тому же состоялось торжественное награждение самых активных участников проекта "Тризубдентал".
За 2 года сформировалась очень боевая "стоматологическая сотня", которая для многих стала большой семьей.
Все это время в зоне АТО волонтеры со всей Украины бесплатно спасают от зубной боли не только военнослужащих, но и местное население.
Кроме этого, запорожские волонтеры и стоматологи организовали в АТО вещание патриотического радио – "Радио свободных людей", которое в хорошую погоду, говорят, удается поймать и послушать даже в Донецке.
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