Об этом на своей странице в соцсети написал сам Игорь Ященко.- Параллельно с революционными совещаниями и круглыми столами на тему реформирования стоматологической сферы и военной стоматслужбы, состоялось наше главное событие – почти все участники волонтерских стоматологических проектов " Тризубдентал " и " Тризуб-2 " собрались вместе на семинар коллеги и единомышленника Вадима Загороднего, - говорится в сообщении.Семинар превратился во встречу единомышленников, потому что к стоматологам присоединились друзья-военнослужащие, капелланы и добровольцы. К тому же состоялось торжественное награждение самых активных участников проекта " Тризубдентал " .За 2 года сформировалась очень боевая " стоматологическая сотня " , которая для многих стала большой семьей.Все это время в зоне АТО волонтеры со всей Украины бесплатно спасают от зубной боли не только военнослужащих, но и местное население.Кроме этого, запорожские волонтеры и стоматологи организовали в АТО вещание патриотического радио – " Радио свободных людей " , которое в хорошую погоду, говорят, удается поймать и послушать даже в Донецке.