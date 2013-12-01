Сегодня отмечается большой праздник – Вербное воскресенье. В церквях правятся службы, а прихожане несут на освящение веточки вербы. Но праздник не сводится лишь к обряду ее освящения.
- Если богослужебные тексты весь акцент делали на "Грядущем во имя Господне" — Христе и людях, Его встречавших, то народная традиция весь смысл праздника свела к освящению вербы, - считает запорожский протоиерей Александр Овчаренко. - Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, уже нужно не для того, чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для того, чтобы запастись хорошим оберегом.
Из года в год повторяется одна и та же история: на протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закончилась, в храм заходит множество людей с вопросом: "А где здесь раздают вербу?" Вербы не жалко, но почему-то всегда от этого становится грустно.
В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда ее ставить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку...
Существует 5 основных фактов, когда и зачем освящается верба:
- Освящение веточек вербы происходит на вечернем богослужении в субботу.
- Освящается не верба, а люди, стоящие в храме.
- Важно не унести из храма освященную вербу, а прийти с ней в храм.
-Если вы не стояли с вербой на службе, прославляя Господа, "грядущего на вольную страсть", то идти с ней в храм просто так, чтоб освятить, не нужно.
-Утром в день праздника вербу окропят святой водой, но молитва на освящение уже не читается.
- Если богослужебные тексты весь акцент делали на "Грядущем во имя Господне" — Христе и людях, Его встречавших, то народная традиция весь смысл праздника свела к освящению вербы, - считает запорожский протоиерей Александр Овчаренко. - Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, уже нужно не для того, чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для того, чтобы запастись хорошим оберегом.
Из года в год повторяется одна и та же история: на протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закончилась, в храм заходит множество людей с вопросом: "А где здесь раздают вербу?" Вербы не жалко, но почему-то всегда от этого становится грустно.
В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда ее ставить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку...
Существует 5 основных фактов, когда и зачем освящается верба:
- Освящение веточек вербы происходит на вечернем богослужении в субботу.
- Освящается не верба, а люди, стоящие в храме.
- Важно не унести из храма освященную вербу, а прийти с ней в храм.
-Если вы не стояли с вербой на службе, прославляя Господа, "грядущего на вольную страсть", то идти с ней в храм просто так, чтоб освятить, не нужно.
-Утром в день праздника вербу окропят святой водой, но молитва на освящение уже не читается.
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