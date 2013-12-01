- Если богослужебные тексты весь акцент делали на " Грядущем во имя Господне " — Христе и людях, Его встречавших, то народная традиция весь смысл праздника свела к освящению вербы, - считает запорожский протоиерей Александр Овчаренко. - Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, уже нужно не для того, чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для того, чтобы запастись хорошим оберегом.Из года в год повторяется одна и та же история: на протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закончилась, в храм заходит множество людей с вопросом: " А где здесь раздают вербу? " Вербы не жалко, но почему-то всегда от этого становится грустно.В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда е е ставить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку...- Освящение веточек вербы происходит на вечернем богослужении в субботу.- Освящается не верба, а люди, стоящие в храме.- Важно не унести из храма освященную вербу, а прийти с ней в храм.-Если вы не стояли с вербой на службе, прославляя Господа, " грядущего на вольную страсть " , то идти с ней в храм просто так, чтоб освятить, не нужно.-Утром в день праздника вербу окропят святой водой, но молитва на освящение уже не читается.