В оккупированном Крыму пользуется популярностью символика Украины.
Например, пустая подарочная бутылка из-под водки в виде украинского герба-трезубца стоит дороже, чем аналогичный продукт на материковой части Украины.
Фото опубликовал в Twitter Сектор Крыма.
"Бизнес по-крымски. Бутылка водки в форме герба Украины на материке – 381 грн, в Крыму на блошином рынке цена за пустую бутылку -1000 рублей (450грн)!" - Сказано в подписи.
Источник: Обозреватель
Например, пустая подарочная бутылка из-под водки в виде украинского герба-трезубца стоит дороже, чем аналогичный продукт на материковой части Украины.
Фото опубликовал в Twitter Сектор Крыма.
"Бизнес по-крымски. Бутылка водки в форме герба Украины на материке – 381 грн, в Крыму на блошином рынке цена за пустую бутылку -1000 рублей (450грн)!" - Сказано в подписи.
Источник: Обозреватель
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