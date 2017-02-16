Большая часть украинцев (68%), согласно исследованию, гордятся своим гражданством.
Жители Западного региона очень гордятся своим гражданством (42%).
Сложная политическая и экономическая ситуация, военный конфликт и оккупация территорий Украины значительно влияет на ощущения, возникающие у опрошенных по отношению к Украине. Половина опрошенных испытывает тревогу, 39% - разочарование и 38% надежду. Гордость по отношению к стране испытывает 16% опрошенных.
Молодежь чаще испытывает разочарование (46%) в Украине, страх (33%), растерянность (27%).
Данные собраны в ходе "Мониторинга восприятия прогресса реформ", который проводит Kantar TNS для Национального совета реформ.
Опрос проводился онлайн с 16.02.2017 по 27.02.2017. География исследования - вся Украина (кроме АРК), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Источник: tns-ua.com
Жители Западного региона очень гордятся своим гражданством (42%).
Сложная политическая и экономическая ситуация, военный конфликт и оккупация территорий Украины значительно влияет на ощущения, возникающие у опрошенных по отношению к Украине. Половина опрошенных испытывает тревогу, 39% - разочарование и 38% надежду. Гордость по отношению к стране испытывает 16% опрошенных.
Молодежь чаще испытывает разочарование (46%) в Украине, страх (33%), растерянность (27%).
Данные собраны в ходе "Мониторинга восприятия прогресса реформ", который проводит Kantar TNS для Национального совета реформ.
Опрос проводился онлайн с 16.02.2017 по 27.02.2017. География исследования - вся Украина (кроме АРК), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Источник: tns-ua.com
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