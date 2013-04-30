Перед Пасхой можно заработать от 1 до 5 тыс. гривен.
Заработать накануне больших праздников легче. Люди охотнее расстаются с деньгами и тратят их на приятные мелочи, подарки, конкурсы и обучения. Перед Пасхой можно заработать от 1000 до 5000 грн дополнительного заработка.
Печем и продаем паски
Вложения в дело составляют от 200 до 500 гривен. Если нужны формы для пасок, придется потратить до 1000 гривен. Выход из порции - 4-5 килограммов изделий. Полукилограммовая паска стоит 50-100 гривен в зависимости от ингредиентов. Продавать изделия можно через соцсети.
Красим яйца
Надо учить красить яйца детей дошкольного и школьного возраста. Для дела нужна коробка конфет "Стрела", фольгу из конфет можно использовать для росписи, а также несколько пачек краски для яиц. Нужен воск. Вложения в дело составляют 300 гривен. Прибыль может составлять от 2000 гривен до 4000. Доход зависит от цены на уроки. Также можно организовать мастер-класс по выпечке пасок в скорлупе яиц.
Продажа пасхальных корзин
Комплексная услуга, которая предусматривает доставку продуктов. Вложения в дело высокие. Средняя корзина с продуктами будет стоить от 700 гривен. Кроме денег надо иметь договоренности с ресторанами, которые приготовили вкусные блюда. То же запеченное оригинальное мясо или колбасу. Обычно такие корзины популярные среди офисных работников. Доставку начинают перед Пасхой.
Источник: Gazeta.ua
Заработать накануне больших праздников легче. Люди охотнее расстаются с деньгами и тратят их на приятные мелочи, подарки, конкурсы и обучения. Перед Пасхой можно заработать от 1000 до 5000 грн дополнительного заработка.
Печем и продаем паски
Вложения в дело составляют от 200 до 500 гривен. Если нужны формы для пасок, придется потратить до 1000 гривен. Выход из порции - 4-5 килограммов изделий. Полукилограммовая паска стоит 50-100 гривен в зависимости от ингредиентов. Продавать изделия можно через соцсети.
Красим яйца
Надо учить красить яйца детей дошкольного и школьного возраста. Для дела нужна коробка конфет "Стрела", фольгу из конфет можно использовать для росписи, а также несколько пачек краски для яиц. Нужен воск. Вложения в дело составляют 300 гривен. Прибыль может составлять от 2000 гривен до 4000. Доход зависит от цены на уроки. Также можно организовать мастер-класс по выпечке пасок в скорлупе яиц.
Продажа пасхальных корзин
Комплексная услуга, которая предусматривает доставку продуктов. Вложения в дело высокие. Средняя корзина с продуктами будет стоить от 700 гривен. Кроме денег надо иметь договоренности с ресторанами, которые приготовили вкусные блюда. То же запеченное оригинальное мясо или колбасу. Обычно такие корзины популярные среди офисных работников. Доставку начинают перед Пасхой.
Источник: Gazeta.ua
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