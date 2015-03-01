Введение безвизивого режима может оказать положительное влияние на рост туристического потока из Украины в ЕС. И причиной для этого скорее всего станут психологические, а не экономические факторы
Как попасть заграницу
Для того чтобы гражданин Украины смог оказаться по ту сторону границы с ЕС, ему все равно придется готовить пакет документов. Но в этот раз их будет значительно меньше, и человек не поедет с ними в посольство, а возьмет с собой в путешествие.
Начинать сборы лучше с оформления биометрического паспорта.
Но учитывая, что даже сайт "Паспортного сервиса" не выдержал перегрузки, не спешите избавляться от старого заграна (без биометрических данных). Он по-прежнему является удостоверением личности, но для пересечения с ним границы вам придется получать визу.
На паспортном контроле пограничники могут задать вам ряд стандартных вопросов из "Шенгенского пограничного кодекса" (Schengen border code), а именно: проверить наличие проездных документов, уточнить цель пребывания (для туристов доказательством будет бронь в гостинице, маршрут путешествия, билеты обратно), проверить, располагает ли турист достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину, или же способен получить их законным образом (достаточно показать кредитную карту без каких-либо выписок из банка).
Кто поедет
Большинство экспертов туристического рынка уверены, что поток украинских туристов в еврозону после введения безвизового режима однозначно увеличится. Но это может произойти за счет людей, которые будут путешествовать сами без посредников. Поэтому есть риск, что туристические компании не ощутят увеличение потока путешественников. Как правило, самостоятельно планировать поездки и просчитывать недорогие маршруты любят более легкие на подъем социальные группы населения.
"В 2016 году до отмены визового режима мы перевезли почти 1 млн пассажиров, из которых 30% выбрали путешествие на автобусе в Польшу. Автобусные перевозки получили большую популярность из-за своей невысокой стоимости, но теперь, когда украинцы смогут экономить деньги и время на консульских и других сборах, путешественников станет еще больше", — прогнозирует Александр Павлович, генеральный директор онлайн-сервиса по продаже автобусных билетов Busfor Украина. Он предполагает, что в ближайшие 3-4 года туристический поток вырастет на 50% на международных маршрутах. Это должно привести к улучшению качества перевозок.
Такие же позитивные прогнозы по поводу украинского туризма делает и сооснователь сервиса для путешественников TripMyDream, Андрей Буренок. "В первую очередь введение безвизового режима снимет психологический барьер для большинства украинцев, для которых оформление визы было чем-то страшным и непонятным. Также это снимет барьер для части бизнеса, не только украинского, но и зарубежного, а значит, могут активизироваться лоукост-авиакомпании, автобусные перевозчики и другие игроки тревел-рынка, которые дадут возможность путешествовать выгоднее и проще. Важно, чтобы регуляторы в Украине и другие участники не препятствовали международным авиакомпаниям развивать этот рынок", — говорит Буренок.
По его словам вырастет доля "сити-брейков" — это небольшие спонтанные поездки в экскурсионные города на несколько дней.
"Верю, что это станет мэйнстримом. Но при этом нужно понимать, что те, кто хотел путешествовать, путешествовали и ранее, и это никогда не было огромной проблемой — во-первых, потому что туристические визы открывались практически без затруднений, во-вторых, всегда были бюджетные возможности — лоукостеры, хостелы, автобусы и другие варианты, просто нужно было уметь пользоваться сервисами", — напоминает Буренок.
По данным TripMyDream, только у приблизительно 17% украинцев сейчас есть загранпаспорт, это говорит о том, что путешественники у нас пока что в меньшинстве. Он также считает, что оформление визы — процесс трудоемкий, и для многих он казался существенным препятствием. А введение безвизового режима значительно упростит этот момент и откроет новые возможности для путешественников.
Источник: delo.ua
Как попасть заграницу
Для того чтобы гражданин Украины смог оказаться по ту сторону границы с ЕС, ему все равно придется готовить пакет документов. Но в этот раз их будет значительно меньше, и человек не поедет с ними в посольство, а возьмет с собой в путешествие.
Начинать сборы лучше с оформления биометрического паспорта.
Но учитывая, что даже сайт "Паспортного сервиса" не выдержал перегрузки, не спешите избавляться от старого заграна (без биометрических данных). Он по-прежнему является удостоверением личности, но для пересечения с ним границы вам придется получать визу.
На паспортном контроле пограничники могут задать вам ряд стандартных вопросов из "Шенгенского пограничного кодекса" (Schengen border code), а именно: проверить наличие проездных документов, уточнить цель пребывания (для туристов доказательством будет бронь в гостинице, маршрут путешествия, билеты обратно), проверить, располагает ли турист достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину, или же способен получить их законным образом (достаточно показать кредитную карту без каких-либо выписок из банка).
Кто поедет
Большинство экспертов туристического рынка уверены, что поток украинских туристов в еврозону после введения безвизового режима однозначно увеличится. Но это может произойти за счет людей, которые будут путешествовать сами без посредников. Поэтому есть риск, что туристические компании не ощутят увеличение потока путешественников. Как правило, самостоятельно планировать поездки и просчитывать недорогие маршруты любят более легкие на подъем социальные группы населения.
"В 2016 году до отмены визового режима мы перевезли почти 1 млн пассажиров, из которых 30% выбрали путешествие на автобусе в Польшу. Автобусные перевозки получили большую популярность из-за своей невысокой стоимости, но теперь, когда украинцы смогут экономить деньги и время на консульских и других сборах, путешественников станет еще больше", — прогнозирует Александр Павлович, генеральный директор онлайн-сервиса по продаже автобусных билетов Busfor Украина. Он предполагает, что в ближайшие 3-4 года туристический поток вырастет на 50% на международных маршрутах. Это должно привести к улучшению качества перевозок.
Такие же позитивные прогнозы по поводу украинского туризма делает и сооснователь сервиса для путешественников TripMyDream, Андрей Буренок. "В первую очередь введение безвизового режима снимет психологический барьер для большинства украинцев, для которых оформление визы было чем-то страшным и непонятным. Также это снимет барьер для части бизнеса, не только украинского, но и зарубежного, а значит, могут активизироваться лоукост-авиакомпании, автобусные перевозчики и другие игроки тревел-рынка, которые дадут возможность путешествовать выгоднее и проще. Важно, чтобы регуляторы в Украине и другие участники не препятствовали международным авиакомпаниям развивать этот рынок", — говорит Буренок.
По его словам вырастет доля "сити-брейков" — это небольшие спонтанные поездки в экскурсионные города на несколько дней.
"Верю, что это станет мэйнстримом. Но при этом нужно понимать, что те, кто хотел путешествовать, путешествовали и ранее, и это никогда не было огромной проблемой — во-первых, потому что туристические визы открывались практически без затруднений, во-вторых, всегда были бюджетные возможности — лоукостеры, хостелы, автобусы и другие варианты, просто нужно было уметь пользоваться сервисами", — напоминает Буренок.
По данным TripMyDream, только у приблизительно 17% украинцев сейчас есть загранпаспорт, это говорит о том, что путешественники у нас пока что в меньшинстве. Он также считает, что оформление визы — процесс трудоемкий, и для многих он казался существенным препятствием. А введение безвизового режима значительно упростит этот момент и откроет новые возможности для путешественников.
Источник: delo.ua
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