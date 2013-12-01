В Украине будет увеличена ставка финансирования по кредитам на строительство доступного жилья.
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №4550 "О внесении изменений в статью 4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно реализации государственных жилищных программ)".
Так, последний этап прохождения документа – возвращен с подписью Президента. В частности, законопроект предусматривает расширение категории получателей государственной поддержки в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита лицами, которые являются ветеранами антитеррористической операции и родственниками лиц, погибших в АТО.
Кроме того, будет увеличена ставка финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья с 3% до 7%. В перечень таких получателей также войдут внутренне перемещенные лица, чье жилье было разрушено в результате боевых действий в районах проведения АТО в Донецкой и Луганской областях в порядке, установленном законом "О борьбе с терроризмом".
Источник: Rbc.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №4550 "О внесении изменений в статью 4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно реализации государственных жилищных программ)".
Так, последний этап прохождения документа – возвращен с подписью Президента. В частности, законопроект предусматривает расширение категории получателей государственной поддержки в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита лицами, которые являются ветеранами антитеррористической операции и родственниками лиц, погибших в АТО.
Кроме того, будет увеличена ставка финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья с 3% до 7%. В перечень таких получателей также войдут внутренне перемещенные лица, чье жилье было разрушено в результате боевых действий в районах проведения АТО в Донецкой и Луганской областях в порядке, установленном законом "О борьбе с терроризмом".
Источник: Rbc.ua
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