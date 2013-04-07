В период Великого поста верующим православным людям дается один день, когда можно немного расслабиться и набраться сил, помогающих выдержать испытание до конца. Речь идет о большом празднике для всех верующих – Благовещенье, который отмечают, сегодня, 7 апреля.
Именно то, что в этот день можно немного разнообразить скудную постную пищу и пренебречь воздержанием от увеселений, лишний раз доказывает, насколько важен и торжественен этот праздник. Что же за событие произошло много веков назад, и почему современные люди продолжают почитать и отмечать Благовещенье?
Знающие люди скажут, что со дня Благовещенья начинается новый виток в истории Библии – начало Нового Завета, во время которого Господь прислал своего сына с миссией научить людей любить, призвать покаяться и встать на путь истинный.
История возникновения праздника Благовещения
В принципе, историю Благовещенья знает каждый, кто хоть раз в жизни читал Библию. Особенно эта история знакома нам по детским мультфильмам и художественным экранизациям Евангелия.
Рожденная в древнем Назарете женщина, которую звали Мария, была отдана на воспитание в Иерусалимский храм, где своим поведением и смирением заслужила глубокое доверие священнослужителей. По окончании срока послушания, по родительскому наставлению она была обручена с таким же богобоязненным юношей Иосифом, имеющим профессию плотника. Стоит отметить, что ничем выдающимся до знаменательного дня оба отмечены не были.
Предавшись глубоким размышлениям о роли женщины, которой предназначено стать Матерью Спасителя, она удостоилась появления архангела Гавриила. Посланный самим Господом Богом он передал ей наивысшее благословление стать матерью Мессии. Удивлению и смущению девушки не было предела, ибо она была невинна и чиста, как капля росы. Несмотря на страх она полностью доверилась Богу и взяла на себя великую, почти фантастическую судьбу родительницы Иисуса.
Значение праздника Благовещенья
Об огромном значении Благовещения среди христиан можно судить хотя бы по тому, что в этот день "даже птичка гнезда не вьет". Это день светлой, тихой и неземной радости по поводу возвращения Божьей благодати испорченным людям.
Также Благовещение - это праздник сильной и глубокой, непоколебимой веры в светлое будущее, победы смирения, мудрости, невинности и чистоты над пороками человечества. Именно с этого дня окружающий мир в глазах верующего человека становится чище, прозрачнее, наполняется светом и неслышимой музыкой.
В праздник Благовещения стоит отложить все, даже самые важные дела, отдохнуть душой и телом, очистить свой разум и душу, стать ближе к Богу, покаяться и исповедоваться. Церкви знаменуют это событие звонкими переливами колоколов, заставляющих встрепенуться даже самого равнодушного человека. Также 7 апреля проводятся пышные и торжественные службы, воспеваются гимны и псалмы.
Люди, которые по каким-либо причинам не способны попасть в храм, читают Библию дома и предаются благочестивым мыслям и размышлениям.
Традиции и поверья на Благовещение
Празднование этого дня для всех проходит по-разному. Обрядов существует великое множество: от истинно языческих до глубоко религиозных. Как уже говорилось выше, не стоит работать в этот день или начинать какие-либо дела. Считается, что они будут неудачными или приведут к несчастью.
Одним из самых старых обычаев является выпускание на свободу птиц, в частности голубей. По преданию, они донесут весть о содеянных вами добрых делах до ангелов-хранителей, которые потом вознаградят и облагодетельствуют вас.
Одним из противоречивых деяний, которое (правда, по магическим законам) следует совершить – это украсть любую мелочь. Вообще-то, по заповедям, воровство – грех, но колдуны советуют совершать это для привлечения счастья и удачи.
На Благовещенье запрещается что-либо шить, плести или вязать. Этот древний запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут лишь ангелы-хранители и сам Господь. В этот день вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому и т.д.
Также знающие люди 7 апреля заготавливали особую Благовещенскую соль. Каждый из членов семьи должен был взять щепотку соли и ссыпать ее в мешочек, после чего хозяйка дома ее прокаливала на огне и берегла для особых случаев. По народным поверьям считается, что Благовещенская соль способна излечить даже самого безнадежного больного. Если же вам она не понадобилась в течение года – просто сожгите ее в костре, возведенном по случаю следующего праздника Благовещенья. Все невзгоды, хвори, распри и беды сгорят вместе с ней. Касается это и принесенной со службы просфоре и святой воды, которые в христианском мире считаются чуть ли не панацеей.
Весьма интересной является поверье, что этот в этот праздник нельзя одевать обновки, то есть новую одежду. Логичного объяснения этому не существует. Этот обычай просто имеет место быть. Также постарайтесь быть осторожнее с огнем в этот день, все яства готовьте заранее, не разжигайте печь, костры и т.д. В сельской местности до сих пор можно увидеть людей, которые на Благовещенье шумом, звоном и гамом отгоняют от скота и прочей живности болезни, отпугивают лесных хищников (волков, лисиц и т.д.)
Если у вас есть возможность, то обязательно совершите на Благовещение путешествие по святым местам. Целью паломничества не должен быть праздный интерес, лишь люди с чистыми помыслами способны проникнуться всем величием и ценностью реликвий.
И помните, что все эти обряды и поверья действительны только при одном важном условии – непоколебимой веры в Бога.
Источник: Mlady.net
Именно то, что в этот день можно немного разнообразить скудную постную пищу и пренебречь воздержанием от увеселений, лишний раз доказывает, насколько важен и торжественен этот праздник. Что же за событие произошло много веков назад, и почему современные люди продолжают почитать и отмечать Благовещенье?
Знающие люди скажут, что со дня Благовещенья начинается новый виток в истории Библии – начало Нового Завета, во время которого Господь прислал своего сына с миссией научить людей любить, призвать покаяться и встать на путь истинный.
История возникновения праздника Благовещения
В принципе, историю Благовещенья знает каждый, кто хоть раз в жизни читал Библию. Особенно эта история знакома нам по детским мультфильмам и художественным экранизациям Евангелия.
Рожденная в древнем Назарете женщина, которую звали Мария, была отдана на воспитание в Иерусалимский храм, где своим поведением и смирением заслужила глубокое доверие священнослужителей. По окончании срока послушания, по родительскому наставлению она была обручена с таким же богобоязненным юношей Иосифом, имеющим профессию плотника. Стоит отметить, что ничем выдающимся до знаменательного дня оба отмечены не были.
Предавшись глубоким размышлениям о роли женщины, которой предназначено стать Матерью Спасителя, она удостоилась появления архангела Гавриила. Посланный самим Господом Богом он передал ей наивысшее благословление стать матерью Мессии. Удивлению и смущению девушки не было предела, ибо она была невинна и чиста, как капля росы. Несмотря на страх она полностью доверилась Богу и взяла на себя великую, почти фантастическую судьбу родительницы Иисуса.
Значение праздника Благовещенья
Об огромном значении Благовещения среди христиан можно судить хотя бы по тому, что в этот день "даже птичка гнезда не вьет". Это день светлой, тихой и неземной радости по поводу возвращения Божьей благодати испорченным людям.
Также Благовещение - это праздник сильной и глубокой, непоколебимой веры в светлое будущее, победы смирения, мудрости, невинности и чистоты над пороками человечества. Именно с этого дня окружающий мир в глазах верующего человека становится чище, прозрачнее, наполняется светом и неслышимой музыкой.
В праздник Благовещения стоит отложить все, даже самые важные дела, отдохнуть душой и телом, очистить свой разум и душу, стать ближе к Богу, покаяться и исповедоваться. Церкви знаменуют это событие звонкими переливами колоколов, заставляющих встрепенуться даже самого равнодушного человека. Также 7 апреля проводятся пышные и торжественные службы, воспеваются гимны и псалмы.
Люди, которые по каким-либо причинам не способны попасть в храм, читают Библию дома и предаются благочестивым мыслям и размышлениям.
Традиции и поверья на Благовещение
Празднование этого дня для всех проходит по-разному. Обрядов существует великое множество: от истинно языческих до глубоко религиозных. Как уже говорилось выше, не стоит работать в этот день или начинать какие-либо дела. Считается, что они будут неудачными или приведут к несчастью.
Одним из самых старых обычаев является выпускание на свободу птиц, в частности голубей. По преданию, они донесут весть о содеянных вами добрых делах до ангелов-хранителей, которые потом вознаградят и облагодетельствуют вас.
Одним из противоречивых деяний, которое (правда, по магическим законам) следует совершить – это украсть любую мелочь. Вообще-то, по заповедям, воровство – грех, но колдуны советуют совершать это для привлечения счастья и удачи.
На Благовещенье запрещается что-либо шить, плести или вязать. Этот древний запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут лишь ангелы-хранители и сам Господь. В этот день вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому и т.д.
Также знающие люди 7 апреля заготавливали особую Благовещенскую соль. Каждый из членов семьи должен был взять щепотку соли и ссыпать ее в мешочек, после чего хозяйка дома ее прокаливала на огне и берегла для особых случаев. По народным поверьям считается, что Благовещенская соль способна излечить даже самого безнадежного больного. Если же вам она не понадобилась в течение года – просто сожгите ее в костре, возведенном по случаю следующего праздника Благовещенья. Все невзгоды, хвори, распри и беды сгорят вместе с ней. Касается это и принесенной со службы просфоре и святой воды, которые в христианском мире считаются чуть ли не панацеей.
Весьма интересной является поверье, что этот в этот праздник нельзя одевать обновки, то есть новую одежду. Логичного объяснения этому не существует. Этот обычай просто имеет место быть. Также постарайтесь быть осторожнее с огнем в этот день, все яства готовьте заранее, не разжигайте печь, костры и т.д. В сельской местности до сих пор можно увидеть людей, которые на Благовещенье шумом, звоном и гамом отгоняют от скота и прочей живности болезни, отпугивают лесных хищников (волков, лисиц и т.д.)
Если у вас есть возможность, то обязательно совершите на Благовещение путешествие по святым местам. Целью паломничества не должен быть праздный интерес, лишь люди с чистыми помыслами способны проникнуться всем величием и ценностью реликвий.
И помните, что все эти обряды и поверья действительны только при одном важном условии – непоколебимой веры в Бога.
Источник: Mlady.net
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