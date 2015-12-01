Безвизовый режим с ЕС может заработать уже в июне этого года.
Европейский парламент в четверг проголосовал за отмену краткосрочных шенгенских виз для украинцев.
За соответствующее решение проголосовало большинство европейских депутатов - 521 (75 - против, 36 - воздержались).
Накануне в Европарламенте прошли дебаты по вопросу безвиза для Украины, на которых большинство выступающих констатировали, что Украина выполнила все требования ЕС.
В случае положительного голосования в Европарламенте, вопрос безвиза еще предстоит утвердить в Комитете постоянных представителей (COREPER) и Совете министров ЕС.
После этого документ подпишут и опубликуют в официальном журнале Евросоюза. С момента публикации безвизовый режим заработает через 20 дней,.
Под "безвизовым режимом" подразумевается отмена виз на краткосрочные поездки до 90 дней в страны, входящие в Шенгенскую зону. Это не дает права работать или учиться в Европе.
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать без права работы на 90 дней каждые полгода можно будет во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.
Зато, как заявили в Еврокомиссии, украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".
Пограничники теоретически могут требовать показать подтверждение проживания - или приглашение, или подтверждение из гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.
Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.
Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.
Источник: Вbc.com
Европейский парламент в четверг проголосовал за отмену краткосрочных шенгенских виз для украинцев.
За соответствующее решение проголосовало большинство европейских депутатов - 521 (75 - против, 36 - воздержались).
Накануне в Европарламенте прошли дебаты по вопросу безвиза для Украины, на которых большинство выступающих констатировали, что Украина выполнила все требования ЕС.
В случае положительного голосования в Европарламенте, вопрос безвиза еще предстоит утвердить в Комитете постоянных представителей (COREPER) и Совете министров ЕС.
После этого документ подпишут и опубликуют в официальном журнале Евросоюза. С момента публикации безвизовый режим заработает через 20 дней,.
Под "безвизовым режимом" подразумевается отмена виз на краткосрочные поездки до 90 дней в страны, входящие в Шенгенскую зону. Это не дает права работать или учиться в Европе.
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать без права работы на 90 дней каждые полгода можно будет во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.
Зато, как заявили в Еврокомиссии, украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".
Пограничники теоретически могут требовать показать подтверждение проживания - или приглашение, или подтверждение из гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.
Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.
Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.
Источник: Вbc.com
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