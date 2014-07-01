Украинские журналисты разыграли главного пропагандиста российского телевидения Дмитрия Киселева. Корреспонденты телеканала "1+1" позвонили на мобильный телефон журналисту и сообщили ему, что власти Крыма собираются отобрать у Киселева его дачу в Коктебеле.
При этом пропагандист не смог скрыть своего испуга и заявил, что будет жаловаться президенту России Владимиру Путину. По легенде украинских пранкеров дача Киселева должна была пойти под снос для того, чтобы осуществить проект по сооружению жилого дома элитной недвижимости.
При этом проект якобы был согласован на самом высоком уровне со стороны руководителя региона Константинова.
Источник: Диалог
При этом пропагандист не смог скрыть своего испуга и заявил, что будет жаловаться президенту России Владимиру Путину. По легенде украинских пранкеров дача Киселева должна была пойти под снос для того, чтобы осуществить проект по сооружению жилого дома элитной недвижимости.
При этом проект якобы был согласован на самом высоком уровне со стороны руководителя региона Константинова.
Источник: Диалог
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