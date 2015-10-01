В Украине стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу.
С 1 апреля в Украине начался очередной призыв в армию. В апреле-мае в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной службы будет отправлено 14135 человек. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 22 марта 2017 г. № 185-р, опубликованном на правительственном портале.
Так, в ВСУ отправят 9135 человек, в Национальную гвардию – 4200 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.
Для выполнения распоряжения о проведении призыва в апреле-мае планируют потратить 46,5 млн грн. В соответствии с приложением, объем расходов на одного призывника составляет 3293 грн 13 копеек, из них: 3200 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 грн 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).
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Источник: Сегодня
С 1 апреля в Украине начался очередной призыв в армию. В апреле-мае в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной службы будет отправлено 14135 человек. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 22 марта 2017 г. № 185-р, опубликованном на правительственном портале.
Так, в ВСУ отправят 9135 человек, в Национальную гвардию – 4200 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.
Для выполнения распоряжения о проведении призыва в апреле-мае планируют потратить 46,5 млн грн. В соответствии с приложением, объем расходов на одного призывника составляет 3293 грн 13 копеек, из них: 3200 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 грн 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).
Читайте также: Сколько жителей Запорожской области призовут на срочную службу.
Источник: Сегодня
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