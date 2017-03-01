Кабмин планирует глобальную перепись населения и "сюрприз" в земельной реформе
Кабмин утвердил план развития страны, рассчитанный на ближайшие три года, а также список приоритетных действий на текущий, 2017 год. Основной своей задачей правительство считает достижение устойчивого экономического роста и развитие обороны.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что уже 1 октября Кабмин "качественно" повысит пенсии. Каким будет этот рост, пока не известно, но Гройсман подчеркнул, что повышение коснется всех украинских пенсионеров. Он также заявил, что до конца 2017-го правительство подготовит законопроект о декларировании доходов и расходов всех украинцев. Соответствующий документ будут готовить Минфин, ГФС, Нацбанк, НАБУ и НАПК. Напомним, что ранее в Минфине уже поддерживали всеобщее декларирование, которое хотят запустить после реформы ГФС.
Кроме того, в ближайшее время премьер пообещал "сюрприз" в рамках земельной реформы. Напомним, что одной из главных ее задач является отмена моратория на продажу сельхозземель.
"Мы предложим абсолютно качественную модель оборота земли. Не в интересах крупных холдингов или иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина", — подчеркнул Гройсман, пообещав завершить реформу до 2020 года.
В среднесрочном плане на три года правительство в первую очередь хочет добиться устойчивого экономического роста на 4—5% ВВП в год. При этом хотят чиновники уменьшить ежегодный дефицит госбюджета до 2,1% ВВП (сейчас максимальный дефицит составляет 3,1%). Для этого Кабмин планирует упростить процедуру сбора налогов и передать ряд функций Госфискальной службы в Минфин. В частности, речь идет о создании финансовой полиции и сокращении контролирующих органов с более чем 50 тыс. работников всего до 3,5 тыс. человек. В правительстве ожидают, что это поможет подняться Украине в мировом рейтинге ведения бизнеса с 80-го на 30-е место, а также увеличить количество внешних инвестиций до 460 млрд грн в год.
В ближайшие три года останется в приоритетах украинского руководства и борьба с коррупцией. Гройсман ставит перед собой цель поднять Украину со 131-го места в рейтинге восприятия коррупции до 50-го (всего рейтинг насчитывает 176 позиций). Для этого хотят ужесточить контроль за финансированием политических партий и ограничить влияние частного капитала на них. Кроме того, к государственным исполнителям судебных решений добавят частных (напомним, что сегодня в Украине идет обучение частных судебных исполнителей, а соответствующий закон был принят еще прошлой осенью). Наконец, Кабмин строго регламентировал количество денег, которые нужно выделять в будущем на оборону и национальную безопасность. Эта сумма не должна быть ниже 5% ВВП (115—120 млрд грн).
А вот перепись населения решили провести раньше. Согласно приоритетному плану, пересчитать украинцев хотели в 2020 году, однако украинские ученые и социологи предложили сделать это уже в следующем году. По мнению главы Минсоцполитики Андрея Ревы, это позволит лучше планировать бюджетные показатели. Гройсман в свою очередь пообещал отдельно обсудить этот вопрос. Напомним, по мнению экспертов, перепись населения может обойтись в несколько сот миллионов гривен.
Эксперты: риск ложных целей
Экономист "CASE-Украина" Владимир Дубровский отмечает, что сегодня очень важен диалог вокруг создания службы финансовых расследований, которая заменит налоговую милицию.
"Если удастся ее создать независимой, это улучшит инвестиционную привлекательность и теоретически позволит достичь намеченных Кабмином целей, — говорит он. — А вот курс на улучшение позиций Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса — ложная цель. Мы за последнее время уже поднялись со 130-е на 80-е место. И что, разве наши бизнесмены довольны легкостью ведения бизнеса? Так что это сугубо демонстративный индикатор, не отражающий реальных проблем".
Эксперт отмечает, что прежде всего в стране нужно снизить стоимость ведения бизнеса и поменять правила налогообложения. В свою очередь, экономический аналитик Александр Охрименко считает, что прописанные в планах нормы вполне реально воплотить в жизнь, главное — не ограничиваться одними декларациями. "Планов можно составить сколько угодно, но вопрос — в их реализации. Большинство из заявленных на вчерашнем заседании пунктов были прописаны и в плане приоритетов Кабмина на 2016 год. Это налоговая реформа, земельная реформа, создание службы финансовых расследований, повышение пенсий. Но пока из этого сделано мало", — резюмирует он.
Источник: Сегодня
Кабмин утвердил план развития страны, рассчитанный на ближайшие три года, а также список приоритетных действий на текущий, 2017 год. Основной своей задачей правительство считает достижение устойчивого экономического роста и развитие обороны.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что уже 1 октября Кабмин "качественно" повысит пенсии. Каким будет этот рост, пока не известно, но Гройсман подчеркнул, что повышение коснется всех украинских пенсионеров. Он также заявил, что до конца 2017-го правительство подготовит законопроект о декларировании доходов и расходов всех украинцев. Соответствующий документ будут готовить Минфин, ГФС, Нацбанк, НАБУ и НАПК. Напомним, что ранее в Минфине уже поддерживали всеобщее декларирование, которое хотят запустить после реформы ГФС.
Кроме того, в ближайшее время премьер пообещал "сюрприз" в рамках земельной реформы. Напомним, что одной из главных ее задач является отмена моратория на продажу сельхозземель.
"Мы предложим абсолютно качественную модель оборота земли. Не в интересах крупных холдингов или иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина", — подчеркнул Гройсман, пообещав завершить реформу до 2020 года.
В среднесрочном плане на три года правительство в первую очередь хочет добиться устойчивого экономического роста на 4—5% ВВП в год. При этом хотят чиновники уменьшить ежегодный дефицит госбюджета до 2,1% ВВП (сейчас максимальный дефицит составляет 3,1%). Для этого Кабмин планирует упростить процедуру сбора налогов и передать ряд функций Госфискальной службы в Минфин. В частности, речь идет о создании финансовой полиции и сокращении контролирующих органов с более чем 50 тыс. работников всего до 3,5 тыс. человек. В правительстве ожидают, что это поможет подняться Украине в мировом рейтинге ведения бизнеса с 80-го на 30-е место, а также увеличить количество внешних инвестиций до 460 млрд грн в год.
В ближайшие три года останется в приоритетах украинского руководства и борьба с коррупцией. Гройсман ставит перед собой цель поднять Украину со 131-го места в рейтинге восприятия коррупции до 50-го (всего рейтинг насчитывает 176 позиций). Для этого хотят ужесточить контроль за финансированием политических партий и ограничить влияние частного капитала на них. Кроме того, к государственным исполнителям судебных решений добавят частных (напомним, что сегодня в Украине идет обучение частных судебных исполнителей, а соответствующий закон был принят еще прошлой осенью). Наконец, Кабмин строго регламентировал количество денег, которые нужно выделять в будущем на оборону и национальную безопасность. Эта сумма не должна быть ниже 5% ВВП (115—120 млрд грн).
А вот перепись населения решили провести раньше. Согласно приоритетному плану, пересчитать украинцев хотели в 2020 году, однако украинские ученые и социологи предложили сделать это уже в следующем году. По мнению главы Минсоцполитики Андрея Ревы, это позволит лучше планировать бюджетные показатели. Гройсман в свою очередь пообещал отдельно обсудить этот вопрос. Напомним, по мнению экспертов, перепись населения может обойтись в несколько сот миллионов гривен.
Эксперты: риск ложных целей
Экономист "CASE-Украина" Владимир Дубровский отмечает, что сегодня очень важен диалог вокруг создания службы финансовых расследований, которая заменит налоговую милицию.
"Если удастся ее создать независимой, это улучшит инвестиционную привлекательность и теоретически позволит достичь намеченных Кабмином целей, — говорит он. — А вот курс на улучшение позиций Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса — ложная цель. Мы за последнее время уже поднялись со 130-е на 80-е место. И что, разве наши бизнесмены довольны легкостью ведения бизнеса? Так что это сугубо демонстративный индикатор, не отражающий реальных проблем".
Эксперт отмечает, что прежде всего в стране нужно снизить стоимость ведения бизнеса и поменять правила налогообложения. В свою очередь, экономический аналитик Александр Охрименко считает, что прописанные в планах нормы вполне реально воплотить в жизнь, главное — не ограничиваться одними декларациями. "Планов можно составить сколько угодно, но вопрос — в их реализации. Большинство из заявленных на вчерашнем заседании пунктов были прописаны и в плане приоритетов Кабмина на 2016 год. Это налоговая реформа, земельная реформа, создание службы финансовых расследований, повышение пенсий. Но пока из этого сделано мало", — резюмирует он.
Источник: Сегодня
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