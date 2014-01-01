Только 1% украинцев сообщили о сбережениях, которых им хватит более чем на один год.
Но 12% предпочли умолчать о своих деньгах. В феврале 2017 года около половины (47%) взрослых украинцев заявляли, что вообще не имеют сбережений, свидетельствуют данные опроса. По данным опроса, еще 11-12% имеют сбережения на срок от менее месяца до двух месяцев, 9% – на срок три-четыре месяца и 3% – на срок до шести месяцев, 1% - на 7-12 месяцев, 1% - более чем на один год. Затруднились ответить 12% респондентов. Исследование проводилось компанией в период с 1-10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.
Источник: Zn.ua
Но 12% предпочли умолчать о своих деньгах. В феврале 2017 года около половины (47%) взрослых украинцев заявляли, что вообще не имеют сбережений, свидетельствуют данные опроса. По данным опроса, еще 11-12% имеют сбережения на срок от менее месяца до двух месяцев, 9% – на срок три-четыре месяца и 3% – на срок до шести месяцев, 1% - на 7-12 месяцев, 1% - более чем на один год. Затруднились ответить 12% респондентов. Исследование проводилось компанией в период с 1-10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.
Источник: Zn.ua
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