Знаменитый британский музыкант Стинг 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне исполнит гимн Украины перед началом боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко.
Стинг является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Последний раз он посетил бой Владимира с французом Жан-Марком Мормеком в марте 2012 года. За боксерской карьерой украинцев певец следит уже более 15 лет, став фаном братьев после поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом в 2003 году, который был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.
Узнав о бое в Лондоне, Стинг сам выступил с такой инициативой. В дуэте с ним украинский гимн может исполнить жена Виталия - Наталья Кличко. Также Наталья поможет Стингу в разучивании текста гимна.
Источник: Подробности
Стинг является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Последний раз он посетил бой Владимира с французом Жан-Марком Мормеком в марте 2012 года. За боксерской карьерой украинцев певец следит уже более 15 лет, став фаном братьев после поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом в 2003 году, который был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.
Узнав о бое в Лондоне, Стинг сам выступил с такой инициативой. В дуэте с ним украинский гимн может исполнить жена Виталия - Наталья Кличко. Также Наталья поможет Стингу в разучивании текста гимна.
Источник: Подробности
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