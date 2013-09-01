Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик."До 15 мая усилены меры безопасности в столичном метрополитене: на станциях подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Привлечены кинологи. Прошу с пониманием относиться к их работе, ведь все это для нашей безопасности", – написала Блищик на своей странице в Facebook.