Этой весной можно сварить два вида борща: "премиум" — из овощей высокого качества и, соответственно, более дорогих, и "экономкласса" — из борщнабора второго сорта
Украинское классическое национальное блюдо — красный борщ — снова подорожало. За минувшие три месяца кастрюля знаменитого блюда подскочила в цене на 26% по сравнению с последним кварталом 2016 года. Таковы результаты подсчетов индекса борща, сделанные специалистами Украинской аграрной конфедерации (УАК). Но ближе к лету эксперты обещают снижение стоимости борща.
Как показали расчеты УАК, в первом квартале 2017 года стоимость трехлитровой кастрюли снеди выросла более чем на четверть — с 40,4 грн до 51,1 грн (+26,5%) (подробнее — см. инфографику).
"Разница в стоимости по сравнению с 4-м кварталом 2016 года прежде всего вызвана сезонностью, — рассказал нам аналитик УАК Дмитрий Дейна. — Единственным ингредиентом, который подешевел за этот период, оказался лук (–0,75%, или на 4 коп./кг). За последние полгода средние цены на лук просели на 18,5%, так как его уродилось больше ожидаемого. Наиболее заметно подорожали укроп (+181,5%, или на 70 грн/кг) и помидоры (+65,2%, или на 15 грн/кг). Только за счет этих двух ингредиентов стоимость кастрюли борща выросла более чем на 8 грн (+15,9%). Чуть меньше, но поднялись в цене петрушка (+42,2%, или 22 грн/кг) и чеснок (+23,7%, или 25 грн/кг). Отдельно стоит отметить подорожание картофеля (+23,4%, или почти 2 грн/кг), запасы которого в Украине постепенно съедаются".
В то же время эксперт говорит, что ныне борщ стоит на 7% меньше, чем в этот же период год назад, несмотря на инфляцию в 14%. Причина: в конце 2015-го — начале 2016 года на рынке сложилась спекулятивная ситуация, когда цены на овощи были искусственно завышены из-за недостатка предложения. С тех пор капуста подешевела на 62,5%, морковь — на 60,3%, лук — на 53,3%, свекла — на 50,9%.
Что касается второго квартала текущего года, то ситуация неоднозначная, полагает Дейна. В апреле не стоит ожидать падения цен на мясо в связи с празднованием Пасхи (в этом году 16 апреля), скорее наоборот. Лишь к лету оно может подешеветь в пределах 5%, или на 3—4 грн/кг. Цены на борщовый набор традиционно пойдут вниз ближе к маю, когда вырастет предложение тепличных и ранних овощей. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что этой весной можно сварить два вида борща: "премиум" — из овощей высокого качества и, соответственно, более дорогих, и "экономкласса" — из борщнабора 2-го сорта.
"Ныне торговля, как никогда, делит овощи на две категории, отличающиеся по цене вдвое: например, мытые картофель или морковь без изъянов стоят 10—12 грн/кг, а "подгулявшие", из которых трудно что-то выбрать, — 5—6 грн/кг, — подметил Дорошенко. — Это маркетинговый ход, чтобы поменьше списывать на порчу. Так будет до лета, пока не распродадут остатки. Мясо, похоже, достигло предела покупательной способности и после Пасхи. Цены на него пойдут вниз на 5% и более. Так что кастрюля борща во втором квартале подешевеет, возможно, даже до уровня декабря прошлого года, минус около 25%".
Источник: Сегодня
Украинское классическое национальное блюдо — красный борщ — снова подорожало. За минувшие три месяца кастрюля знаменитого блюда подскочила в цене на 26% по сравнению с последним кварталом 2016 года. Таковы результаты подсчетов индекса борща, сделанные специалистами Украинской аграрной конфедерации (УАК). Но ближе к лету эксперты обещают снижение стоимости борща.
Как показали расчеты УАК, в первом квартале 2017 года стоимость трехлитровой кастрюли снеди выросла более чем на четверть — с 40,4 грн до 51,1 грн (+26,5%) (подробнее — см. инфографику).
"Разница в стоимости по сравнению с 4-м кварталом 2016 года прежде всего вызвана сезонностью, — рассказал нам аналитик УАК Дмитрий Дейна. — Единственным ингредиентом, который подешевел за этот период, оказался лук (–0,75%, или на 4 коп./кг). За последние полгода средние цены на лук просели на 18,5%, так как его уродилось больше ожидаемого. Наиболее заметно подорожали укроп (+181,5%, или на 70 грн/кг) и помидоры (+65,2%, или на 15 грн/кг). Только за счет этих двух ингредиентов стоимость кастрюли борща выросла более чем на 8 грн (+15,9%). Чуть меньше, но поднялись в цене петрушка (+42,2%, или 22 грн/кг) и чеснок (+23,7%, или 25 грн/кг). Отдельно стоит отметить подорожание картофеля (+23,4%, или почти 2 грн/кг), запасы которого в Украине постепенно съедаются".
В то же время эксперт говорит, что ныне борщ стоит на 7% меньше, чем в этот же период год назад, несмотря на инфляцию в 14%. Причина: в конце 2015-го — начале 2016 года на рынке сложилась спекулятивная ситуация, когда цены на овощи были искусственно завышены из-за недостатка предложения. С тех пор капуста подешевела на 62,5%, морковь — на 60,3%, лук — на 53,3%, свекла — на 50,9%.
Что касается второго квартала текущего года, то ситуация неоднозначная, полагает Дейна. В апреле не стоит ожидать падения цен на мясо в связи с празднованием Пасхи (в этом году 16 апреля), скорее наоборот. Лишь к лету оно может подешеветь в пределах 5%, или на 3—4 грн/кг. Цены на борщовый набор традиционно пойдут вниз ближе к маю, когда вырастет предложение тепличных и ранних овощей. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что этой весной можно сварить два вида борща: "премиум" — из овощей высокого качества и, соответственно, более дорогих, и "экономкласса" — из борщнабора 2-го сорта.
"Ныне торговля, как никогда, делит овощи на две категории, отличающиеся по цене вдвое: например, мытые картофель или морковь без изъянов стоят 10—12 грн/кг, а "подгулявшие", из которых трудно что-то выбрать, — 5—6 грн/кг, — подметил Дорошенко. — Это маркетинговый ход, чтобы поменьше списывать на порчу. Так будет до лета, пока не распродадут остатки. Мясо, похоже, достигло предела покупательной способности и после Пасхи. Цены на него пойдут вниз на 5% и более. Так что кастрюля борща во втором квартале подешевеет, возможно, даже до уровня декабря прошлого года, минус около 25%".
Источник: Сегодня
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