Известный телеведущий Тимур Мирошниченко, который в мае станет одним из трех ведущих Евровидения-2017, прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.
Тимур Мирошниченко не афиширует личную жизнь, из-за чего даже появились разные слухи: некоторые медиа утверждают, что телеведущий "играет в другую лигу".
"Я „за іншу лігу“ граю?! Та ви що! Ні, я граю за цю, у мене імунітет на „іншу лігу“. Таке відчуття, що в нашому сучасному світі бути звичайним – це злочин. Як, ти не гей, ти не феміністка, ти якийсь не такий? Доходить просто до абсурду..." – сказал телеведущий.
По словам Тимура, сейчас он "свободен, как птица для полета".
"Хто ж мене витримає з моїм графіком, у мене вже 10 років не було відпустки. А в цьому році ще не було жодного вихідного дня, тому вдома я практично не буваю. Ось тому і не знайшлася ще та єдина..."- уточнил телеведущий.
Источник: genderz.org.uа
Тимур Мирошниченко не афиширует личную жизнь, из-за чего даже появились разные слухи: некоторые медиа утверждают, что телеведущий "играет в другую лигу".
"Я „за іншу лігу“ граю?! Та ви що! Ні, я граю за цю, у мене імунітет на „іншу лігу“. Таке відчуття, що в нашому сучасному світі бути звичайним – це злочин. Як, ти не гей, ти не феміністка, ти якийсь не такий? Доходить просто до абсурду..." – сказал телеведущий.
По словам Тимура, сейчас он "свободен, как птица для полета".
"Хто ж мене витримає з моїм графіком, у мене вже 10 років не було відпустки. А в цьому році ще не було жодного вихідного дня, тому вдома я практично не буваю. Ось тому і не знайшлася ще та єдина..."- уточнил телеведущий.
Источник: genderz.org.uа
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