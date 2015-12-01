В дежурную часть Новокаховского отдела полиции от охранника Каховской гидроэлектростанции поступило сообщение о том, что с дамбы упали взрослый мужчина с ребенком. В то же время в Каховский отдел полиции позвонил житель одного из с е л района. Мужчина рассказал, что только что звонил его бывший зять и сообщил, что он со своим 10-летним сыном прыгают в Днепр с Каховской ГЭС. После чего связь прервалась. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает сайт Нацполиции Херсонской области.Как рассказал заместитель начальника Новокаховского отдела полиции Андрей Ювченко, полицейские выяснили, что 36-летний житель одного из населенных пунктов Каховского района недавно развелся с женой, но хотел вернуть ее. Однако женщина, учитывая личные качества бывшего мужа, на это не соглашалась. Суд разрешил мужчине периодически видеться с 10-летним сыном и вчера утром он взял ребенка на прогулку.Вероятно, что перед прыжком мужчина попытался в очередной раз помириться с женой, но получил отказ. После этого разговора он с сыном сбросился с Каховской гидроэлектростанции в Днепр. Их тела доставали водолазы.По данному факту Новокаховским отделом полиции открыты уголовные производства по ст.120 Уголовного кодекса Украины " Доведение до самоубийства " и ч.2 ст.115 УКУ " Умышленное убийство " . Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.