Каждый второй пенсионер из неподконтрольной территории Донбасса не получает украинскую пенсию.
Об этом сообщает Общественная организация "Донбасс SOS".
Свои выводы общественники основывают на отчете о работу Пенсионного фонда Украины за 2016 год. "По результатам – минус 407 тысяч 100 пенсионеров. Минус 407 тысяч 100 человек, которые ранее получали пенсию, имея статус переселенца. Для нас это — минус 407 тысяч 100 жизней, минус 407 тысяч 100 человеческих судеб, которых государство лишило права на социальную защиту. Для них – это экономия средств Пенсионного фонда", – подчеркивают волонтеры "Донбасс SOS".
Согласно данным Пенсионного фонда, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, в августе 2014 года проживало 1 278,2 тыс. пенсионеров. При этом ранее недавно назначенный заместителем Министра социальной политики Николай Шамбир утверждал, что "более миллиона из них хотя бы раз приезжали на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию". По состоянию на 1 января 2016 года пенсии выплачивались 956 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А по состоянию на декабрь 2016 года – всего 548,9 тыс.
"Всего в Украине насчитывается почти 12 млн пенсионеров, на пенсионные выплаты которым в 2016 году было потрачено 249,8 млрд грн. В своем отчете Пенсионный фонд указывает, что всего на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом. Поэтому, цитируем, "в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ, экономия средств Пенсионного фонда Украины составила 13,5 млрд грн"", – отмечают в "Донбасс SOS".
Уменьшение численности получателей пенсионных выплат связано с приостановкой выплат пенсионерам, которые не обратились за возобновлением выплат на подконтрольной Украине территории. При этом у Пенсионного фонда нет точных данных о численности пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, об умерших и уехавших в другие страны.
Источник: Dnews.dn.ua
Об этом сообщает Общественная организация "Донбасс SOS".
Свои выводы общественники основывают на отчете о работу Пенсионного фонда Украины за 2016 год. "По результатам – минус 407 тысяч 100 пенсионеров. Минус 407 тысяч 100 человек, которые ранее получали пенсию, имея статус переселенца. Для нас это — минус 407 тысяч 100 жизней, минус 407 тысяч 100 человеческих судеб, которых государство лишило права на социальную защиту. Для них – это экономия средств Пенсионного фонда", – подчеркивают волонтеры "Донбасс SOS".
Согласно данным Пенсионного фонда, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, в августе 2014 года проживало 1 278,2 тыс. пенсионеров. При этом ранее недавно назначенный заместителем Министра социальной политики Николай Шамбир утверждал, что "более миллиона из них хотя бы раз приезжали на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию". По состоянию на 1 января 2016 года пенсии выплачивались 956 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А по состоянию на декабрь 2016 года – всего 548,9 тыс.
"Всего в Украине насчитывается почти 12 млн пенсионеров, на пенсионные выплаты которым в 2016 году было потрачено 249,8 млрд грн. В своем отчете Пенсионный фонд указывает, что всего на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом. Поэтому, цитируем, "в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ, экономия средств Пенсионного фонда Украины составила 13,5 млрд грн"", – отмечают в "Донбасс SOS".
Уменьшение численности получателей пенсионных выплат связано с приостановкой выплат пенсионерам, которые не обратились за возобновлением выплат на подконтрольной Украине территории. При этом у Пенсионного фонда нет точных данных о численности пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, об умерших и уехавших в другие страны.
Источник: Dnews.dn.ua
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