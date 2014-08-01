Как оказалось, гранату подорвал 25-летний посетитель заведения. Полицейские выяснили, что молодчик поругался с другим отдыхающим заведения. Между ними завязалась драка. Парен достал гранату и взорвал ее.Осколки гранаты разлетелись в разные стороны. Основной удар взяла на себя машина хозяйки кафе. Также досталось и отдыхающим развлекательного заведения. 16 человек обратились в больницы с легкими осколочными ранениями. К счастью, серьезно никто не пострадал.Сейчас сведения о событии внесены в ЕРДР. В ближайшее время подозреваемому объявят о подозрении и выберут меру пресечения, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Новомосковского отдела полиции.