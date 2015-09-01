Противоречия между процедурой заключения брака за сутки и процедурой развода по старым правилам не существует.
Социолог Украинского института социальных исследований НАНУ Ольга Балакирева, комментируя информацию о том, что в Украине запущен пилотный проект по сокращению сроков регистрации брака, отметила, что диссонанса между процедурой заключения брака за сутки и процессом развода по старым правилам не существует.
Бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент.
"Я не вижу здесь никакого диссонанса с точки зрения бракоразводного процесса. Если люди не имеют детей и если они оба одновременно подают заявление на развод, то процедура расторжения брака не занимает много времени", - поясняет социолог.
По словам О. Балакиревой, если заявление подано с двух сторон и у пары нет детей, чьи интересы могут быть ущемлены, то это не создает никаких особых сложностей при разводе.
"Другое дело, если у супругов есть дети. Для того чтобы определить интересы детей, выяснить все обстоятельства и решить другие вопросы, по необходимости продлевается срок бракоразводного процесса. Диссонанса особого я не вижу, поскольку вступление в брак не несет за собой особой ответственности (ни имущественной, ни для детей), тогда как бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент имущественной ответственности", - подчеркивает эксперт.
Социолог поясняет, в том случае даже если при вступлении в брак у супругов есть свои дети, это все равно решается совершенно отдельным актом –например, усыновлением этих детей.
"Бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент", - резюмирует социолог.
Как писала "Индустриалка", в июле 2016 года Кабмин запустил в Украине пилотный проект по сокращению сроков регистрации брака. Теперь время ожидания росписи снижено до нескольких часов. Услуга быстрого бракосочетания - "брак за сутки" - действует в 35 населенных пунктах страны - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове, Кривом Роге, Бахмуте, Запорожье, Белой Церкви, Борисполе, Кропивницком, Станице Луганской, Белгород-Днестровском, Полтаве, Кременчуге, Чугуеве, Хмельницком, Черкассах, Хотине и с. Каменица Ужгородского района Закарпатской области.
Источник: ГолосUA
Социолог Украинского института социальных исследований НАНУ Ольга Балакирева, комментируя информацию о том, что в Украине запущен пилотный проект по сокращению сроков регистрации брака, отметила, что диссонанса между процедурой заключения брака за сутки и процессом развода по старым правилам не существует.
Бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент.
"Я не вижу здесь никакого диссонанса с точки зрения бракоразводного процесса. Если люди не имеют детей и если они оба одновременно подают заявление на развод, то процедура расторжения брака не занимает много времени", - поясняет социолог.
По словам О. Балакиревой, если заявление подано с двух сторон и у пары нет детей, чьи интересы могут быть ущемлены, то это не создает никаких особых сложностей при разводе.
"Другое дело, если у супругов есть дети. Для того чтобы определить интересы детей, выяснить все обстоятельства и решить другие вопросы, по необходимости продлевается срок бракоразводного процесса. Диссонанса особого я не вижу, поскольку вступление в брак не несет за собой особой ответственности (ни имущественной, ни для детей), тогда как бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент имущественной ответственности", - подчеркивает эксперт.
Социолог поясняет, в том случае даже если при вступлении в брак у супругов есть свои дети, это все равно решается совершенно отдельным актом –например, усыновлением этих детей.
"Бракоразводный процесс может быть связан с интересами третьих лиц, поэтому это более серьезный для юридической обработки момент", - резюмирует социолог.
Как писала "Индустриалка", в июле 2016 года Кабмин запустил в Украине пилотный проект по сокращению сроков регистрации брака. Теперь время ожидания росписи снижено до нескольких часов. Услуга быстрого бракосочетания - "брак за сутки" - действует в 35 населенных пунктах страны - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове, Кривом Роге, Бахмуте, Запорожье, Белой Церкви, Борисполе, Кропивницком, Станице Луганской, Белгород-Днестровском, Полтаве, Кременчуге, Чугуеве, Хмельницком, Черкассах, Хотине и с. Каменица Ужгородского района Закарпатской области.
Источник: ГолосUA
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