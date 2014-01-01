В Украине начиная с 2000 г. производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось с 2,5 млн т до 1,1 млн т, или в 2,2 раза. При этом численность населения страны уменьшилась на 14%.
Об этом сообщают эксперты Экономического дискуссионного клуба.
Отмечается, что структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 г., как и в 2000 г., принципиальных изменений не претерпела. Львиная доля производства (52%) — это хлеб пшеничный; на хлеб ржаной и хлеб из пшеничной и ржаной муки приходится 33%; на изделия булочные, к которым, кстати, относятся батон и багет, приходится 24% от всего производства хлеба недлительного хранения.
"Вместе с тем, исходя из показателей официальной статистики, среднедушевое потребление хлеба украинцами на протяжении 2000–2016 гг. сократилось с 50 кг до 26 кг на человека в год. А если сравнивать этот показатель, например, с 1995 годом, то потребление хлеба уменьшилось более чем в 3 раза", — рассказывают аналитики.
При этом они допускают, что часть производства популярных среди населения хлеба и хлебобулочных изделий не подпадает под официальную отчетность и остается в "тени".
Источник: Аgroportal
Об этом сообщают эксперты Экономического дискуссионного клуба.
Отмечается, что структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 г., как и в 2000 г., принципиальных изменений не претерпела. Львиная доля производства (52%) — это хлеб пшеничный; на хлеб ржаной и хлеб из пшеничной и ржаной муки приходится 33%; на изделия булочные, к которым, кстати, относятся батон и багет, приходится 24% от всего производства хлеба недлительного хранения.
"Вместе с тем, исходя из показателей официальной статистики, среднедушевое потребление хлеба украинцами на протяжении 2000–2016 гг. сократилось с 50 кг до 26 кг на человека в год. А если сравнивать этот показатель, например, с 1995 годом, то потребление хлеба уменьшилось более чем в 3 раза", — рассказывают аналитики.
При этом они допускают, что часть производства популярных среди населения хлеба и хлебобулочных изделий не подпадает под официальную отчетность и остается в "тени".
Источник: Аgroportal
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