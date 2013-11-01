Киевские климатологи фиксируют рекордные значения несколько дней в подряд.
В Центральной геофизической обсерватории рассказали о новых температурных рекордах, которые были зафиксированы в Киеве за последние три дня. По данным ЦГО, 1 апреля в столице наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
"Столбик термометра не опустился ниже +10,0°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения 1975 года", – сообщают в обсерватории.
2 апреля также отметилось рекордом. Температура после полудня поднялась до +23,1°С, что на 1,1°С выше предыдущего максимального значения 1990 года. Кроме того, среднесуточная температура 2 апреля составила +14°С, повторив рекордное значение 1990 года.
"3 апреля в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений. Температура не опустилась ниже +11,9°С, что на 0,3°С выше, чем было в 1990 году", – рассказали в Центральной геофизической обсерватории.
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Источник: Сегодня
В Центральной геофизической обсерватории рассказали о новых температурных рекордах, которые были зафиксированы в Киеве за последние три дня. По данным ЦГО, 1 апреля в столице наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
"Столбик термометра не опустился ниже +10,0°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения 1975 года", – сообщают в обсерватории.
2 апреля также отметилось рекордом. Температура после полудня поднялась до +23,1°С, что на 1,1°С выше предыдущего максимального значения 1990 года. Кроме того, среднесуточная температура 2 апреля составила +14°С, повторив рекордное значение 1990 года.
"3 апреля в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений. Температура не опустилась ниже +11,9°С, что на 0,3°С выше, чем было в 1990 году", – рассказали в Центральной геофизической обсерватории.
Читайте также: В Запорожье зацвели первые абрикосы.
Источник: Сегодня
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