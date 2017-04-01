Размер оплаты за посреднические услуги при аренде отличается в зависимости от региона Украины.
При аренде квартир в областных центрах Украины комиссия оплачивается по-разному, но во всех случаях она привязана к сумме арендной платы за месяц. Стоимость аренды прописана в договоре о передаче жилой недвижимости квартиранту.
При аренде квартир в Кропивницком, Львове, Тернополе и Черновцах брокеры оценивают свои услуги в размере 100% от размера ежемесячной арендной платы.
Комиссию в размере 50% от суммы месячной арендной платы устанавливают риэлторы в таких городах, как Днепр, Винница, Черкассы, Житомир, Запорожье, Киев, Одесса, Ровно, Сумы, Харьков, Чернигов, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Херсон.
Отдельно можно выделить Хмельницкий, в котором за агентские услуги берется 70% от месячной платы за арендуемое жилье. Брокеры в Луцке не устанавливают четкой ставки за свои услуги. Размер оплаты оговаривается индивидуально. Комиссия агенту по аренде недвижимости оплачивается единоразово.
Оплачивать услуги агента по аренде недвижимости может и владелец жилья и арендатор. Все зависит от индивидуальных договоренностей сторон.
В Виннице, в 95% случаев комиссионное вознаграждение оплачивается квартиросъемщиком, но возможна устная договоренность между владельцем арендуемой недвижимости и арендатором по разделению комиссии.
Та же ситуация наблюдается в Чернигове. При сдаче квартиры в наем в большинстве случаев гонорар риэлтору платит арендатор, но так происходит не всегда. В процентном соотношении, в 80% случаев комиссия риэлтора оплачивается арендатором, и всего в 20% — владельцем жилья.
Во всех других городах областного значения, как сообщают риэлторы, комиссия в полной мере оплачивается арендатором жилой недвижимости. Квартирант должен оплатить всю работу риэлтора в таких городах: Днепр, Луцк, Черкассы, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Тернополь, Херсон, Черновцы и Киев.
Клиенты, которые намерены сэкономить и не оплачивать услуги агента по аренде недвижимости самостоятельно ищут предложения аренды на рынке недвижимости.
Источник: domik.ua
При аренде квартир в областных центрах Украины комиссия оплачивается по-разному, но во всех случаях она привязана к сумме арендной платы за месяц. Стоимость аренды прописана в договоре о передаче жилой недвижимости квартиранту.
При аренде квартир в Кропивницком, Львове, Тернополе и Черновцах брокеры оценивают свои услуги в размере 100% от размера ежемесячной арендной платы.
Комиссию в размере 50% от суммы месячной арендной платы устанавливают риэлторы в таких городах, как Днепр, Винница, Черкассы, Житомир, Запорожье, Киев, Одесса, Ровно, Сумы, Харьков, Чернигов, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Херсон.
Отдельно можно выделить Хмельницкий, в котором за агентские услуги берется 70% от месячной платы за арендуемое жилье. Брокеры в Луцке не устанавливают четкой ставки за свои услуги. Размер оплаты оговаривается индивидуально. Комиссия агенту по аренде недвижимости оплачивается единоразово.
Оплачивать услуги агента по аренде недвижимости может и владелец жилья и арендатор. Все зависит от индивидуальных договоренностей сторон.
В Виннице, в 95% случаев комиссионное вознаграждение оплачивается квартиросъемщиком, но возможна устная договоренность между владельцем арендуемой недвижимости и арендатором по разделению комиссии.
Та же ситуация наблюдается в Чернигове. При сдаче квартиры в наем в большинстве случаев гонорар риэлтору платит арендатор, но так происходит не всегда. В процентном соотношении, в 80% случаев комиссия риэлтора оплачивается арендатором, и всего в 20% — владельцем жилья.
Во всех других городах областного значения, как сообщают риэлторы, комиссия в полной мере оплачивается арендатором жилой недвижимости. Квартирант должен оплатить всю работу риэлтора в таких городах: Днепр, Луцк, Черкассы, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Тернополь, Херсон, Черновцы и Киев.
Клиенты, которые намерены сэкономить и не оплачивать услуги агента по аренде недвижимости самостоятельно ищут предложения аренды на рынке недвижимости.
Источник: domik.ua
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