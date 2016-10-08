Праздник юмора в Одессе не заканчивается: сегодня на центральных улицах города гуляет множество людей, а развлекательная программа продлится до самого вечера.
На Греческой площади играет музыка и работают сувенирная ярмарка и гастрономический фестиваль, а на Приморском бульваре можно сфотографироваться с забавными машинками-участницами вчерашнего карнавального шествия.
Согласно с программой мероприятий, сегодня днем на сцене возле Одесской мэрии выступали комики театра "Маски-шоу", а рядом с концертной площадкой спортсмены показывали трюки в стиле ворк-аут. Следом за клоунами гостей фестиваля радовал симфонический рок-оркестр Brevis, а также участники фестиваля еврейского юмора.
Завершит второй праздничный день группа Premiere project.
Источник: Сегодня
На Греческой площади играет музыка и работают сувенирная ярмарка и гастрономический фестиваль, а на Приморском бульваре можно сфотографироваться с забавными машинками-участницами вчерашнего карнавального шествия.
Согласно с программой мероприятий, сегодня днем на сцене возле Одесской мэрии выступали комики театра "Маски-шоу", а рядом с концертной площадкой спортсмены показывали трюки в стиле ворк-аут. Следом за клоунами гостей фестиваля радовал симфонический рок-оркестр Brevis, а также участники фестиваля еврейского юмора.
Завершит второй праздничный день группа Premiere project.
Источник: Сегодня
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