Праздничные действа пройдут на Софиевской и Михайловской площадях
С 8 по 23 апреля в центре Киева на Софиевской площади пройдет фестиваль писанок.
На мероприятии представят 585 крашенок высотой в 90 и 70 сантиметров. Также на Михайловской площади появится лабиринт в виде цветных карандашей.
Кроме того, киевляне смогут посетить музей ледяных скульптур, пройтись в “тоннеле желаний”.
С 8-23 апреля на Софиевской площади киевлян и гостей ожидает: Музей под открытым небом с 374 авторскими писанками-малевками; Коллекция традиционных писанок; Музей с тематическими ледяными скульптурами; Зона мастер-классов, где каждый сможет создать свою писанку к Пасхе; сад из лент, на фоне которого каждый сможет сделать яркие селфи.
С 8-23 апреля на Михайловской площади ожидается: 111 детских писанок-малеванок; Колесо обозрения высотой 16 метров; Киевскую карусель; Лабиринт из гигантских карандашей; "Пасхальный туннель желаний.
Источник: Abcnews
С 8 по 23 апреля в центре Киева на Софиевской площади пройдет фестиваль писанок.
На мероприятии представят 585 крашенок высотой в 90 и 70 сантиметров. Также на Михайловской площади появится лабиринт в виде цветных карандашей.
Кроме того, киевляне смогут посетить музей ледяных скульптур, пройтись в “тоннеле желаний”.
С 8-23 апреля на Софиевской площади киевлян и гостей ожидает: Музей под открытым небом с 374 авторскими писанками-малевками; Коллекция традиционных писанок; Музей с тематическими ледяными скульптурами; Зона мастер-классов, где каждый сможет создать свою писанку к Пасхе; сад из лент, на фоне которого каждый сможет сделать яркие селфи.
С 8-23 апреля на Михайловской площади ожидается: 111 детских писанок-малеванок; Колесо обозрения высотой 16 метров; Киевскую карусель; Лабиринт из гигантских карандашей; "Пасхальный туннель желаний.
Источник: Abcnews
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