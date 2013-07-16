Кроме того, вместе с семьей находились несколько соседских детей. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в Голосеевском районе Киева бойцовская собака породы стаффордширский терьер напала на семью с маленькими детьми.Пострадавшие рассказали полицейским, что возвращались с прогулки, когда бегающая без присмотра собака набросилась сначала на щенка, с которым играли дети, а потом начала кусать людей.Больше всего пострадал отец, который голыми руками защищал свою семью от агрессивного животного — ему собака сильно повредила кисти рук. Также собака искусала руки девушке, которая помогала защитить детей. Никто из детей не получил физических повреждений, но они находятся в шоковом состоянии. Пострадавшим пришлось обращаться в травмпункт, где им обработали раны.На место происшествия приезжала полиция и зафиксировала инцидент. Будущее собаки определят соответствующие службы.