Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" разворовывают оружие и боеприпасы с целью их дальнейшей продажи или обмена на материальные ценности.
1 апреля был задержан военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) "ДНР", который пытался перевезти через границу с Россией пять единиц стрелкового оружия.
Также боевиками проводится расследование фактов похищения боеприпасов на передовых позициях так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) "ЛНР".
Установлено, что незаконные вооруженные формирования наладили продажу боеприпасов криминальным структурам, а также выменивали патроны и гранаты на спиртные напитки.
В частности, местные жители выменивали 500 единиц патронов к стрелковому оружию на одну бутылку водки и пять пачек сигарет.
Источник: Подробности
1 апреля был задержан военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) "ДНР", который пытался перевезти через границу с Россией пять единиц стрелкового оружия.
Также боевиками проводится расследование фактов похищения боеприпасов на передовых позициях так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) "ЛНР".
Установлено, что незаконные вооруженные формирования наладили продажу боеприпасов криминальным структурам, а также выменивали патроны и гранаты на спиртные напитки.
В частности, местные жители выменивали 500 единиц патронов к стрелковому оружию на одну бутылку водки и пять пачек сигарет.
Источник: Подробности
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