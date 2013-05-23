Ко Дню смеха в центре Киева состоялся костюмированный велопробег "Велопарад Планет".
Главная особенность заезда — велосипедисты должны были одеть уникальные костюмы, которые не должны повторяться.
Велосипедисты собрались в парке Шевченко и проехали через Крещатик, Майдан Незалежности, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, а также Контрактовую площадь, Набережную и Пешеходный мост.
Источник: РИА Новости Украина.
Главная особенность заезда — велосипедисты должны были одеть уникальные костюмы, которые не должны повторяться.
Велосипедисты собрались в парке Шевченко и проехали через Крещатик, Майдан Незалежности, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, а также Контрактовую площадь, Набережную и Пешеходный мост.
Источник: РИА Новости Украина.
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