Рабочая группа в Министерстве информационной политики изучает "черный список" сайтов.
В списке сайтов для закрытия уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу национальным интересам Украины. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин. Он отметил, что получил от волонтеров их списки рекомендуемый к закрытию сайтов и списки уже заблокированных ресурсов.
"То есть списки уже есть... я не буду разглашать количество таких сайтов, дело идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания (для закрытия, – ред.). Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве, в механизме его имплементации. И мы сейчас хотим очень тщательно подойти к анализу того, что есть. Непосредственно названия сайтов не разглашаем для того, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом со стороны, в том числе пророссийских СМИ", – сообщил Золотухин.
Он также считает, что процесс обнародования списка этих сайтов не может быть не инклюзивным. "То есть мы сначала хотим проконсультироваться с людьми, которые имеют авторитет в медийном сообществе, чтобы услышать их, голос общественности, и как они это оценивают", – добавил замминистра.
Источник: Корреспондент
В списке сайтов для закрытия уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу национальным интересам Украины. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин. Он отметил, что получил от волонтеров их списки рекомендуемый к закрытию сайтов и списки уже заблокированных ресурсов.
"То есть списки уже есть... я не буду разглашать количество таких сайтов, дело идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания (для закрытия, – ред.). Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве, в механизме его имплементации. И мы сейчас хотим очень тщательно подойти к анализу того, что есть. Непосредственно названия сайтов не разглашаем для того, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом со стороны, в том числе пророссийских СМИ", – сообщил Золотухин.
Он также считает, что процесс обнародования списка этих сайтов не может быть не инклюзивным. "То есть мы сначала хотим проконсультироваться с людьми, которые имеют авторитет в медийном сообществе, чтобы услышать их, голос общественности, и как они это оценивают", – добавил замминистра.
Источник: Корреспондент
- Просмотров: 439
Похожие новости