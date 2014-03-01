Житель Киева пришел в обычный пункт обмена валюты, где хотел обменять на гривны 16 тыс долларов. Но кассир, взяв деньги почему-то вышел в другую комнату. Это насторожило клиента. Как оказалось, пункт обмена валют - фальшивый, кассир попробовал “улизнуть” с деньгами через дыру в стене.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.
В Днепровском районе столицы на проспекте Освободителей 30-летний киевлянин хотел обменять 16 тыс. долларов США на гривны. В пункте обмена валют кассир забрал купюры и направился в другое помещение.
Клиент вспомнил предупреждение полицейских, которое слышал в новостях, и почувствовав неладное, побежал вокруг здания. И оказался прав.
Кассир с деньгами уже вылез на улицу через отверстие в задней стене помещения и попытался скрыться. Мужчина с помощью прохожих задержал его и вызвал полицию.
Как оказалось, сам пункт обмена валюты был нелегальным. Злоумышленники действовали по обычной схеме: сняли на несколько дней помещение, оборудовали его под пункт обмена валют, разместили объявления о выгодном обменном курсе.
Кассир - 22-летний уроженец Днепропетровской области, ранее не судимый, сейчас задержан.
“По словам молодого человека, его наняли на работу за 200 долларов. Он должен был после телефонного звонка забрать деньги и уйти. "Мы устанавливаем его вероятных сообщников", - сообщил заместитель начальника Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание - до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период следствия он будет находиться под арестом.
Источник: КиевVласть.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.
В Днепровском районе столицы на проспекте Освободителей 30-летний киевлянин хотел обменять 16 тыс. долларов США на гривны. В пункте обмена валют кассир забрал купюры и направился в другое помещение.
Клиент вспомнил предупреждение полицейских, которое слышал в новостях, и почувствовав неладное, побежал вокруг здания. И оказался прав.
Кассир с деньгами уже вылез на улицу через отверстие в задней стене помещения и попытался скрыться. Мужчина с помощью прохожих задержал его и вызвал полицию.
Как оказалось, сам пункт обмена валюты был нелегальным. Злоумышленники действовали по обычной схеме: сняли на несколько дней помещение, оборудовали его под пункт обмена валют, разместили объявления о выгодном обменном курсе.
Кассир - 22-летний уроженец Днепропетровской области, ранее не судимый, сейчас задержан.
“По словам молодого человека, его наняли на работу за 200 долларов. Он должен был после телефонного звонка забрать деньги и уйти. "Мы устанавливаем его вероятных сообщников", - сообщил заместитель начальника Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание - до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период следствия он будет находиться под арестом.
Источник: КиевVласть.
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