В суде назвали дату и время рассмотрения дела Януковича
После того, как в Апелляционном суде будет объявлен полный текст постановления, на протяжении пяти дней, после получения обвинительного акта, районный киевский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене.
В понедельник, 3 апреля в 16.00 на улице Соломенской, 2А судья Степан Гладий объявит полное постановление Апелляционного суда.
Это означает, что на протяжении 3-8 апреля районный суд Киева рассмотрит уголовное дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 марта в ходе заседания Аппеляционного суда города Киева было определено, что дело относительно государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева.
Помимо этого, 31 марта, в ходе брифинга Владимир Гройсман рассказал, что возвращение суммы от конфискации активов экс-президента Виктора Януковича, в размере 12 миллиардов гривен, Украина ожидает уже в первом полугодии 2017.
Источник: mignews.com.ua
После того, как в Апелляционном суде будет объявлен полный текст постановления, на протяжении пяти дней, после получения обвинительного акта, районный киевский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене.
В понедельник, 3 апреля в 16.00 на улице Соломенской, 2А судья Степан Гладий объявит полное постановление Апелляционного суда.
Это означает, что на протяжении 3-8 апреля районный суд Киева рассмотрит уголовное дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 марта в ходе заседания Аппеляционного суда города Киева было определено, что дело относительно государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева.
Помимо этого, 31 марта, в ходе брифинга Владимир Гройсман рассказал, что возвращение суммы от конфискации активов экс-президента Виктора Януковича, в размере 12 миллиардов гривен, Украина ожидает уже в первом полугодии 2017.
Источник: mignews.com.ua
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