В Одессе из перчаток выложили огромный смайлик
Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.
В Одессе 1 апреля установили новый рекорд Украины – из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров.
Акция состоялась в парке Победы в рамках Юморины. Рекорд был официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.
Как пояснила соорганизатор мероприятия Виолетта Велиева, диаметр смайла превысил 6 метров, площадь – около 40 квадратных метров.
"Для выкладки смайла использовали более 2,5 тысячи перчаток", – сказала Велиева. По ее словам, акция проходила в поддержку рабочих профессий.
Источник: Корреспондент
Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.
В Одессе 1 апреля установили новый рекорд Украины – из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров.
Акция состоялась в парке Победы в рамках Юморины. Рекорд был официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.
Как пояснила соорганизатор мероприятия Виолетта Велиева, диаметр смайла превысил 6 метров, площадь – около 40 квадратных метров.
"Для выкладки смайла использовали более 2,5 тысячи перчаток", – сказала Велиева. По ее словам, акция проходила в поддержку рабочих профессий.
Источник: Корреспондент
- Просмотров: 185
Похожие новости