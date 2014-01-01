Великий пост уже заканчивается - впереди самая сложная его неделя, казалось бы, что уже все возможные рецепты постных блюд украинцы перепробовали, но оказывается есть еще вкусные и оригинальные идеи.
Так, поляки советуют попробовать украинцам белый борщ, который готовится на соке квашеной капусты и овощном бульоне с добавление муки и овощей. Вместо традиционной свеклы используют белую редьку. Рецепты польских блюд были недавно озвучены на кулинарном мастер-классе, который проводили известны польские шеф-повара. Они были уверены, что именно это блюдо придется по вкусу украинцам и станет не менее любимым, чем на традиционный красный борщ.
Есть и классический белый борщ в рецепт которого входят яйца и колбаски. Вот рецепт (если готовите постный вариант, яйца, колбаса и сметана в него не входят. Вместо сметаны используется овощной бульон):
900 г копченой колбасы
300 г сметаны
по 40 г пшеничной муки, хрена и укропа
20 г петрушки
по 4 яйца и зубчика чеснока
по 2 клубня картофеля, стебля лука-порея и веточки майорана
по 1 луковице и лавровому листу
перец, соль
Как приготовить польский белый борщ:
Яйца сварить вкрутую, остудить, измельчить укроп и петрушку, пропустить через пресс чеснок, кольцами нарезать репчатый лук и порей, очистить картофель, нарезать его кубиками по 2,5см.
Нарезать копченую колбасу, выложить в кастрюлю, влить 1,5л воды, довести до кипения, сделать минимальный огонь, варить 25мин, затем получившийся бульон перелить в миску.
Поставить кастрюлю обратно на плиту, влить масло, чеснок, порей и репчатый лук, потушить 10 мин до мягкости.
Влить в кастрюлю бульон, положить картофель, лавровый лист и веточку майорана, довести до кипения, проварить 30мин до готовности картофеля, затем пюрировать суп блендером.
Сметану перемешать с мукой, влить 100мл супа, перемешать до однородности, затем эту смесь влить в суп, перемешать, проварить около 5-7мин до загустения.
Положить в суп колбасу и тертый хрен, поперчить и посолить его, перемешать.
Разлить суп по тарелкам, положить в каждую зелень, украсить яйцами, разрезанными на половинки или четвертинки.
Приятного аппетита!
По материалам интернет-изданий.
Так, поляки советуют попробовать украинцам белый борщ, который готовится на соке квашеной капусты и овощном бульоне с добавление муки и овощей. Вместо традиционной свеклы используют белую редьку. Рецепты польских блюд были недавно озвучены на кулинарном мастер-классе, который проводили известны польские шеф-повара. Они были уверены, что именно это блюдо придется по вкусу украинцам и станет не менее любимым, чем на традиционный красный борщ.
Есть и классический белый борщ в рецепт которого входят яйца и колбаски. Вот рецепт (если готовите постный вариант, яйца, колбаса и сметана в него не входят. Вместо сметаны используется овощной бульон):
900 г копченой колбасы
300 г сметаны
по 40 г пшеничной муки, хрена и укропа
20 г петрушки
по 4 яйца и зубчика чеснока
по 2 клубня картофеля, стебля лука-порея и веточки майорана
по 1 луковице и лавровому листу
перец, соль
Как приготовить польский белый борщ:
Яйца сварить вкрутую, остудить, измельчить укроп и петрушку, пропустить через пресс чеснок, кольцами нарезать репчатый лук и порей, очистить картофель, нарезать его кубиками по 2,5см.
Нарезать копченую колбасу, выложить в кастрюлю, влить 1,5л воды, довести до кипения, сделать минимальный огонь, варить 25мин, затем получившийся бульон перелить в миску.
Поставить кастрюлю обратно на плиту, влить масло, чеснок, порей и репчатый лук, потушить 10 мин до мягкости.
Влить в кастрюлю бульон, положить картофель, лавровый лист и веточку майорана, довести до кипения, проварить 30мин до готовности картофеля, затем пюрировать суп блендером.
Сметану перемешать с мукой, влить 100мл супа, перемешать до однородности, затем эту смесь влить в суп, перемешать, проварить около 5-7мин до загустения.
Положить в суп колбасу и тертый хрен, поперчить и посолить его, перемешать.
Разлить суп по тарелкам, положить в каждую зелень, украсить яйцами, разрезанными на половинки или четвертинки.
Приятного аппетита!
По материалам интернет-изданий.
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