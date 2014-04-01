Несмотря на возможный бойкот конкурса, Украина не будет пускать российскую певицу на свою территорию
Об этом на пресс-конференции после заседания комиссии Украина-НАТО заявил Павел Климкин.
По его словам уступки по допуску певицы, которая нарушила закон Украины, невозможны.
- Ответ очень простой. Закон один для всех, поэтому уступки и исключения невозможны, - подчеркнул глава МИДа.
Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой на три года из-за ее выступления в оккупированном Крыму.
После этого организаторы "Евровидения" написали письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с заявлением, что если участница от РФ не будет допущена в Киев, Украину могут исключить из участия в дальнейших конкурсах.
Источник: beztabu.net
Об этом на пресс-конференции после заседания комиссии Украина-НАТО заявил Павел Климкин.
По его словам уступки по допуску певицы, которая нарушила закон Украины, невозможны.
- Ответ очень простой. Закон один для всех, поэтому уступки и исключения невозможны, - подчеркнул глава МИДа.
Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой на три года из-за ее выступления в оккупированном Крыму.
После этого организаторы "Евровидения" написали письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с заявлением, что если участница от РФ не будет допущена в Киев, Украину могут исключить из участия в дальнейших конкурсах.
Источник: beztabu.net
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