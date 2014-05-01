Долгожданный в Одессе праздник Юморина-2017 начался с задержкой в час от заявленного времени
Мероприятие, которое одесситы ждали с 2014 года, открыл массовый парад. Переодетые люди прошлись по Дерибасовской от улицы Преображенской до мэрии и дальше к Дюку.
В шествии принимали участие знаменитые "Маски", Дартвейдер, косплейщики, чирлидерши, дети и обычные одесситы. Кроме этого, возглавлял парад большой грузовой тягач, украшенный по мотивам фильма "Безумный макс". Под конец парада он даже заехал на Думскую площадь.
Также одесситов и гостей города удивила отдыхающая под Дюком собака. Судя по остаткам корма возле ее головы – она слегка переела.
Всего веселого безумия, что происходило в центре города, не описать. Лучше вам самим посмотреть фотоснимки из Одессы:
Источник: odessa-life.od.ua
Мероприятие, которое одесситы ждали с 2014 года, открыл массовый парад. Переодетые люди прошлись по Дерибасовской от улицы Преображенской до мэрии и дальше к Дюку.
В шествии принимали участие знаменитые "Маски", Дартвейдер, косплейщики, чирлидерши, дети и обычные одесситы. Кроме этого, возглавлял парад большой грузовой тягач, украшенный по мотивам фильма "Безумный макс". Под конец парада он даже заехал на Думскую площадь.
Также одесситов и гостей города удивила отдыхающая под Дюком собака. Судя по остаткам корма возле ее головы – она слегка переела.
Всего веселого безумия, что происходило в центре города, не описать. Лучше вам самим посмотреть фотоснимки из Одессы:
Источник: odessa-life.od.ua
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